Müzeyyen Senar'ın ölüm yıl dönümünde lokma ikram edildi
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Müzeyyen Senar'ın ölüm yıl dönümünde lokma ikram edildi

"Cumhuriyetin Divası" olarak da bilinen Türk Sanat Müziği sanatçısı Müzeyyen Senar'ın ölümünün 5'inci yılında, Bodrum'da lokma dağıtıldı.

08.02.2020 18:51 | Son Güncelleme: 08.02.2020 18:53
Müzeyyen Senar'ın ölüm yıl dönümünde lokma ikram edildi

"Cumhuriyetin Divası" olarak da bilinen Türk Sanat Müziği sanatçısı 'ın ölümünün 5'inci yılında, 'da lokma dağıtıldı.

Senar için yaşamının bir bölümünü geçirdiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kızı Feraye Işıl tarafından Bodrum Belediye Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikramında bulunuldu.

Işıl, yaptığı açıklamada, sesi çınladığı sürece annesinin hiç ölmeyeceğini söyledi.

Etkinliğe katılan Bodrum Giritliler Derneği Başkanı Derya Denizaslanı da Senar'ın yerinin doldurulamayacak bir sanatçı olduğunu dile getirdi.

Lokma ikramına katılanlardan Cengiz Katar da Müzeyyen Senar'ın çok iyi bir sanatçı olduğunu belirterek, "Allah kabul etsin. Kendisi çok iyi bir sanatçıydı. Sağlığında da dinlerdik, hala da dinliyoruz." diye konuştu.

Etkinlikte, 600 kişilik lokma dağıtıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Müzeyyen Senar'ın ölüm yıl dönümünde lokma ikram edildi
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