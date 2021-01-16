"Müzede Selfie Günü"nde Galaxy S21'in özellikleri de deneyimlendi

Samsung Türkiye'nin, "Müzede Selfie Günü" kapsamında Türkiye'deki müzelerin ve eserlerin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikte misafirler birçok tarihi eseri görme şansını yakalarken, Galaxy S21 cihazı ile selfie'ler çekerek yeni özellikleri deneyimledi.

Samsung Türkiye'nin, "Müzede Selfie Günü" kapsamında Türkiye'deki müzelerin ve eserlerin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla gerçekleştirdiği etkinlikte misafirler birçok tarihi eseri görme şansını yakalarken, Galaxy S21 cihazı ile selfie'ler çekerek yeni özellikleri deneyimledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de müzelere ilgiyi artırmak amacıyla 2018 yılından bu yana gerçekleştirilen "Müzede Selfie Günü" etkinliği kapsamında, Samsung Türkiye de Türkiye'deki müzelerin ve tarihi eserlerin tanıtımına katkıda bulunmak amacıyla yeni Galaxy S21 cihazının başrol oynadığı bir etkinlik düzenledi.

Tarihçi ve Yazar Emrah Safa Gürkan'ın ev sahipliğinde İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar birçok tarihi eseri görme şansını yakalarken, Galaxy S21 cihazının epik kamera özelliklerini kullanarak keyifli bir deneyim de yaşadı. Tabnit'in Mumyası, Nekropol, İskender ve Ağlayan Kadınlar Lahdi, Kybele ve Sidamara Lahdi, Babil'in Kabartmaları, Kadeş Antlaşması ve Hammurabi Yasaları gibi birçok önemli eserin hikayesini Emrah Safa Gürkan'dan dinleyen misafirler Galaxy ailesinin en yeni cihazını kullanarak bu eserler eşliğinde selfie'ler de çekti.

Galaxy S21 Serisi Samsung'un kamera kalitesini profesyonel düzey geliştirmeler ve video inovasyonlarıyla devam ettirerek, her beceri düzeyinden kullanıcının en iyi kareleri yakalayabilmesini de sağlıyor.

Geliştirilmiş 8K Snap özelliği kullanıcıların 8K videolarından kristal berraklığında kareler yakalamasını sağlarken 60 fps Süper Dengeli video özelliği sayesinde hareket halinde dahi olsalar da çektikleri görüntüler son derece temiz görünüyor.

Yeni Yönetmen Bakışı özelliği ise en güzel hikayeler için çekimleri önceden görmeye, geçişler yapılabilmesine ve en iyi karelerin seçilebilmesine olanak veriyor. Kullanıcılar, Vlogger Kadrajıyla gerçek zamanlı tepkileri yakalamak için ön ve arka kameralarla aynı anda video çekebiliyor, Canlı Küçük Resimler özelliğiyle ön izleme yaparak açı değiştirebiliyor, yakın plan veya geniş çekim arasında geçişleri gerçekleştirebiliyor. Yapay zekanın gücüyle, sevilen Tek Tuşla Çoklu Çekim özelliği, tek dokunuşla çeşitli fotoğraf ve video formatlarının çekebilmesini de sağlıyor.

Profesyonel tarzı yansıtan Highlight Video ve Dinamik Ağır Çekim gibi yeni video ayarlarıyla daha da geliştirilen bu özellik sayesinde, kullanıcılar aksiyona odaklanırken, çarpıcı kareler ve öne çıkan akışları yakalayabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt