Müzakere görüşmeleri öncesi Zelenski, Putin'e meydan okudu: Karadeniz'in sadece dibini görecekler

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde bugün 8. güne girildi. İki ülkenin heyetleri pazartesi başladıkları müzakere toplantılarının ikincisini yapmak üzere bugün Belarus sınırında bir araya gelecek.

"KARADENİZ'İN DİBİNİ GÖRECEKLER"

Tüm dünyanın gözü müzakereye çevrilmişken, toplantı öncesi Ukrayna lideri Zelenski'den yeni bir açıklama geldi. Putin'e meydan okuyan Zelenski, "Savunmamızın tüm hatları güvende. Ruslar bunalımda. Odessa şehrimizi yok etmek istiyorlar, ancak Karadeniz'in sadece dibini görecekler. Vurulan her sokağı, her evi yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"DIŞARIDAN 16 BİNDEN FAZLA GÖNÜLLÜ ASKER GELİYOR"

Zelenski, tüm dünyadan destek gördüklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Dost ülkelerinde bize yardımlar geliyor. Herkes bizden destek alacak. Engelli maaşlarını da yükselteceğiz. Ukrayna silah desteği almaya devam ediyor, destek büyüyor. Yurt dışından 16 binden fazla gönüllü asker destek için geliyor."

"ŞEHİRLERİMİZE SADECE ROKET ATABİLİYORLAR"

Rusya'nın taktik değiştirdiğini söyleyen Zelenski, "İşgalciler taktik değiştirmek zorunda kaldılar: Şehirlere sadece roket atıyorlar, topraklarımızda önemli bir şey yapamadıklarının bir itirafıdır bu. Tüm katedrallerimizi ve kiliselerimizi yok etseniz bileTanrıya, Ukrayna'ya ve insanlara olan inancımızı yok etmeyeceksiniz. Her evi, her sokağı ve her şehri restore edeceğiz. Devletimize ve her Ukraynalılara yaptığınızın hesabımıbize vereceksiniz." dedi.