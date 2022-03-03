Müzakere görüşmeleri öncesi Zelenski, Putin'e meydan okudu: Karadeniz'in sadece dibini görecekler - Haberler

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Müzakere görüşmeleri öncesi Zelenski, Putin'e meydan okudu: Karadeniz'in sadece dibini görecekler

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Dünya
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Bugün yapılması planlanan müzakere görüşmeleri öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ukrayna lideri Zelenski, Rusya'ya meydan okudu. Zelenski açıklamasında "Savunmamızın tüm hatları güvende. Ruslar bunalımda. Odessa şehrimizi yok etmek istiyorlar, ancak Karadeniz'in sadece dibini görecekler" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde bugün 8. güne girildi. İki ülkenin heyetleri pazartesi başladıkları müzakere toplantılarının ikincisini yapmak üzere bugün Belarus sınırında bir araya gelecek.

Tüm dünyanın gözü müzakereye çevrilmişken, toplantı öncesi Ukrayna lideri Zelenski'den yeni bir açıklama geldi. Putin'e meydan okuyan Zelenski, "Savunmamızın tüm hatları güvende. Ruslar bunalımda. Odessa şehrimizi yok etmek istiyorlar, ancak Karadeniz'in sadece dibini görecekler. Vurulan her sokağı, her evi yeniden inşa edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Zelenski, tüm dünyadan destek gördüklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü: "Dost ülkelerinde bize yardımlar geliyor. Herkes bizden destek alacak. Engelli maaşlarını da yükselteceğiz. Ukrayna silah desteği almaya devam ediyor, destek büyüyor. Yurt dışından 16 binden fazla gönüllü asker destek için geliyor."

Rusya'nın taktik değiştirdiğini söyleyen Zelenski, "İşgalciler taktik değiştirmek zorunda kaldılar: Şehirlere sadece roket atıyorlar, topraklarımızda önemli bir şey yapamadıklarının bir itirafıdır bu. Tüm katedrallerimizi ve kiliselerimizi yok etseniz bileTanrıya, Ukrayna'ya ve insanlara olan inancımızı yok etmeyeceksiniz. Her evi, her sokağı ve her şehri restore edeceğiz. Devletimize ve her Ukraynalılara yaptığınızın hesabımıbize vereceksiniz." dedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Dünya

Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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Yorumlar (8)

Sanane Adımdan :

Kazanamıcagı bir savaşı inatla uzatıyor. Alenen herhangi bir avrupa ülkesi savaşa dahil olmadıgı muddetce ukraynanın kazanması imkansız

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albatros :

gerizekalı adamın derdi ukraynayı almak değilki, batı sayesinde başkan olan, arkasına natoyu alıp avrupanın gazına gelen seni değiştirip başa kendi yanlısı birini geçirmek. istese 1 saatte ukraynada taş üstünde taş bırakmaz. ama olan senin gibi geri zekalılar yüzünden senin halkına oluyor!

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Emir İzmir:

Batı'ya güvenip halkını ortada bırakan komedyenin sonu hiç te komik olmadı. Yahudi ailenin çocuğu olan komedyen Zelenski; Amerika ve AB nin Rusya'ya karşı oyununa destek olmak için koca Ukraynayı yaktı ve bile bile kaybedeceği savaşa soktu.

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