Muzaffereddin Yavlak Arslan kimdir, gerçekte var mıdır? Kuruluş Osman Yavlak Arslan kimdir? Yavlak Arslan gerçek adı nedir?

Çarşamba günleri ekranlara gelen Kuruluş Osman dizisinde tarihten birçok kişi gündeme gelmektedir. Muzaffereddin Yavlak Arslan da bunlardan biridir. İzleyicilerin merak ettiği, Muzaffereddin Yavlak Arslan kimdir, gerçekte var mıdır? Kuruluş Osman Yavlak Arslan kimdir? Yavlak Arslan gerçek adı nedir? sorularının cevapları detaylı olarak yazımızda!

KURULUŞ OSMAN YAVLAK ARSLAN KİMDİR?

Kuruluş Osman dizisinde Yavlak Arslan rolüne hayat veren başarılı oyuncu Umut Karadağ 1971, Ankara doğumlu, Türk tiyatro ve dizi ve sinema oyuncusudur. Ankara Deneme Sahnesi adlı amatör tiyatro topluluğunda ve Ankara Devlet Tiyatrosu'nda tiyatro oyunculuğu ve aynı zamanda yönetmen olarak da görev yapmaktadır. Ray Yapım firmasının yöneticileri arasındadır ve birçok klip yönetmenliği yapmıştır. Tiyatrocu olmaya ilkokuldayken karar verdi. Ailesi de tiyatrocudur. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur.

TARİHTE MUZAGGEREDDİN YAVLAK ASLAN KİMDİR?

Muzaffereddin Yavlak Arslan, 1280-1292 yılları arası hüküm sürmüş Çobanoğulları beyidir. Saltukname'de "Melik Muzaffereddin" olarak da anılmaktadır.

Hoylu Hasan'ın "Kavâ'idü'r-resâil" adlı eserinde Muzaffereddin Yavlak Arslan'ı "Melik'ül-ümera" ve "Sipah-bud-i diyar-i" unvanlarıyla anmasından tıpkı dedesi Hüsameddin Çoban dönemindeki gibi kendisinin de ûc beyi olduğunu, Kuzeybatı Anadolu'da Bizans'a sınırı olan bölgelerin korunması görevinin Çobanoğulları Beyliği'ne ait olduğu anlaşılmaktadır.

II. İzzeddin Keykavus, tahttan indirilmesinden sonra veliaht olarak oğlu II. Mesud'u seçmişti. Bu sırada da tahta önce IV. Kılıçarslan, daha sonra da III. Gıyaseddin Keyhüsrev geçmişti. II. İzzeddin Keykavus esaretten kurtarıldıktan sonra Altınorda Hanı tarafından kendisine ikta verilen Suğdak ve Solhad'da sakin bir hayat geçirirken 1279 yılında Kırım'da öldü.[3] Kendisi öldükten sonra emirleri II. Mesud'a tabi olduklarını ilan ettiler. Kırım'da bulunan II. Mesud'un yanına gitmeye karar verdiler. Muzaffereddin Yavlak Arslan ise için Sinop üzerinden Kırım'a gitti ve bağlılığını sundu. Ayrıca daha önce esir aldığı Rükneddin Keyümers'i II. Mesud'a teslim etti.

Muzaffereddin Yavlak Arslan, II. Mesud ile birlikte İlhanlı hükümdarı Abaka Han'ın huzuruna çıkarak bağlılık bildirdiler. Abaka Han, II. Mesud'u bir süre yanında tuttu. Muzaffereddin Yavlak Arslan da II. Mesud ile kaldı. Abaka Han'ın 1282 de ölümü üzerine yerine geçen Ahmed Teküder, Anadolu Selçuklu Devleti'ni III. Gıyaseddin Keyhüsrev ve II. Mesud arasında bölüştürdü. III. Gıyâseddin Keyhüsrev bu bölüştürmeden memnun kalmayarak Ahmed Teküder'in huzuruna gitmek istediyse de Argun Han, Ahmed Teküder'den tahtı almış ve II. Mesud'u Anadolu Selçuklu Hükümdarı olarak seçtikten sonra III. Gıyâseddin Keyhüsrev'in idam edilmesine karar vermişti.

II. Mesud, Yavlak Arslan'ın da katıldığı cülus töreninden (1284) sonra devlet içerisinde çeşitli atamalar yapmıştı; bunlardan biri ise Yavlak Arslan'ın oğlu Hoca Nâsıreddin'in Dîvân-ı Îstîfa'nın başına atanmasıydı. Yavlak Arslan ise törene katıldıktan sonra Kastamonu'ya geri dönmüştü.

Muzaffereddin Yavlak Arslan, Konya'dan Kastamonu'ya döndükten sonra Gideros Kalesi'nin fethine hazırlanmaya başlamış; 16 Eylül 1284 tarihinde kale önüne gelmiş, birkaç hafta içinde fethi tamamlamıştır. 1284 yılından sonraki süreçte de Yavlak Arslan, II. Mesud ve Argun Han ile iyi ilişkilerini sürdürmüştür.

1289 yılında Yavlak Arslan'ın oğlu Hoca Nâsıreddin, Argun Han tarafından Anadolu'nun mali idaresinin başına getirilmiştir. Anonim Selçukname, Hoca Nâsıreddin'in bu görevdeki faaliyetlerinden uzunca bahsetmektedir.

1292 yılında Argun Han'ın ölmesi ve yerine Geyhatu'nun geçmesinde sonra Anadolu'da Türkmen ayaklanmaları görülmeye başlandı. Bunu fırsat bilen II. Mesud'un kardeşi Rükneddin Kılıçarslan, kardeşine isyan etti. Anadolu'da geçtiği yerlerdeki beyleri itaat altına alan Rükneddin Kılıçarslan, Kastamonu'ya gelerek Muzaffereddin Yavlak Arslan'dan kendi tarafına geçmesini istemiş ancak Yavlak Arslan ona direnmiş ve aralarında küçük çaplı bir muharebe olmuştur. Bu muharebenin kazananı Yavlak Arslan'dır, Kılıç Arslan ise Bizans topraklarına çekilmiştir.

Daha sonraları daha fazla güç toplayarak Kastamonu'ya geri dönen Rükneddin Kılıçarslan'dan çekinen Muzaffereddin Yavlak Arslan, Kılıçarslan'ın karargahına gitmiştir. Onu huzuruna kabul eden Kılıçarslan ise daha önce kendisine yapılan muameleyi hatırlatarak Yavlak Arslan'ı muhafızlarına öldürtmüştür; bunun yanında bazı tarihçiler onun II. Mesud'a muhalefet ettikten sonra öldürüldüğünü aktarmaktadırlar. Kabrinin Taşköprü'de veya Kastamonu'da olduğu sanılmaktadır.