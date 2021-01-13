Müttefik filmi oyuncuları ve konusu nedir?
Müttefik filmi, sinema salonlarındaki başarısının ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Brad Pitt ile Marion Cotillard'ın başrolde yer aldığı ABD ve İngiltere ortak yapımı film büyük ilgi görüyor. Peki, Müttefik filmi oyuncuları ve konusu nedir?
Müttefik filmi, sinema salonlarındaki başarısının ardından televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Brad Pitt ile Marion Cotillard'ın başrolde yer aldığı ABD ve İngiltere ortak yapımı film büyük ilgi görüyor. Peki, Müttefik filmi oyuncuları ve konusu nedir? İşte detaylar haberimizde...
MÜTTEFİK KONUSU NEDİR?
Robert Zemeckis yönetmenliğinde 2016 yılında gösterime giren Müttefik filmi güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri çekiyor. Müttefik filmi fragmanı, sinemaseverler tarafından oldukça beğenilmişti. İkinci Dünya Savaşı'nın olduğu dönemin ele alındığı Müttefik filmi konusu haberimizde.
İkinci Dünya Savaşı sırasında kendi ülkeleri için tetikçilik yapan Amerikalı Max Vatan (Brad Pitt) ile Fransız Marianne Beausejour'un (Marion Cotillard) 1942'deki bir görevleri sırasında tanışır ve büyük bir aşkla yolları kesişir. İkisi de Casablanca'daki Nazi Alman elçiyi öldürmek üzere görevlendirildiler ve bu görev sırasında birbirlerine aşı olurlar. Evlenmiş olsalar dahi aralarında hep bir sır vardır...
MÜTTEFİL FİLMİ OYUNCULARI JİMLERDİR?
Brad Pitt - Max Vatan
Marion Cotillard - Marianne Beausejour
Jared Harris - Frank Heslop
Matthew Goode - Guy Sangster
Lizzy Caplan - Bridget Vatan
Anton Lesser - Emmanuel Lombard
August Diehl - Hobar
Camille Cottin - Monique
Charlotte Hope - Louise
Marion Bailey - Bayan Sinclair
Simon McBurney - S.O.E. çalışanı
Daniel Betts - George Kavanagh
Thierry Frémont - Paul Delamare