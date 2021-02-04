Mutluluk Zamanı filmi konusu nedir? Mutluluk Zamanı oyuncuları kimlerdir? Mutluluk Zamanı filmi nerede çekildi?
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Mutluluk Zamanı filmi konusu nedir? Mutluluk Zamanı oyuncuları kimlerdir? Mutluluk Zamanı filmi nerede çekildi?

04.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:57
Mutluluk Zamanı filmi konusu nedir? Mutluluk Zamanı oyuncuları kimlerdir? Mutluluk Zamanı filmi nerede çekildi?

Mutluluk Zamanı filmi, sinemada büyük yankı uyandırdıktan sonra televizyonlarda da büyük ilgiyi gördü. Bugün TV8 ekranlarında yer alan Mutluluk Zamanı filmi konusu nedir? Mutluluk Zamanı oyuncuları kimlerdir? Mutluluk Zamanı filmi nerede çekildi? sorularının cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz...

Kiralık Aşk dizisinde beraber büyük ilgi uyandıran Barış Arduç ve Elçin Sangu, daha sonra sevilen çift karakterlerine Mutluluk Zamanı filminde de devam ettiler. Beyaz perdede çok sevilen Mutluluk Zamanı filmi, aynı ilgiyi televizyonda da gördü. Baş rollerinde sevilen oyuncuların oynadığı Mutluluk Zamanı filmi, konusuyla da ilgi çekti. Peki Mutluluk Zamanı filmi konusu nedir? Mutluluk Zamanı oyuncuları kimlerdir? İşte tüm detaylar ve özeti..

MUTLULUK ZAMANI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Mert, müşterilerini hayata karşı ayakları dimdik yere basan insanlara dönüştüren "mutluet.com.tr " şirketinin sahibidir. Geçmişiyle yüzleşmeden kendi mükemmel hayatını yaratan Mert ve tüm hayatını geçmişinde yaşadıkları üzerine kuran Ada'nın yolları sürpriz bir şekilde kesişir. Mert'in hayatı Ada'yı tanıdıkça değişmeye başlar.

Mert'i tanıdıkça ona aşık olan Ada ise ne kadar duygularına engel olmaya çalışsa da başarılı olamaz. Kendisini hep kaybeden biri olarak gören Ada'nın ağabeyi Tarık'ın hayatı ise Mert'le tanıştığında bambaşka bir hal alır. Fakat ne Cengiz'in "Mert'in kız kardeşine aşık olduğundan haberi vardır; ne de Ada'nın abisinin Mert'ten çapkınlık dersleri aldığından.

MUTLULUK ZAMANI FİLMİ OYUNCULARI KİMLERDİR?

Barış Arduç

Elçin Sangu

Cengiz Bozkurt

Dila Bayrak

Levent Öktem

Dilşad Şimşek

Nazlı Kar

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