Mutluluğu 1 gün sürdü! Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti
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Mutluluğu 1 gün sürdü! Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti

Mutluluğu 1 gün sürdü! Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti
Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin

Dün Mısırlı milyarder sevgilisinden hamile olduğunu paylaşan Şeyma Subaşı'dan üzücü bir haber geldi. Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, stres nedeniyle bebeğini kaybettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi alan ve düğün hazırlıklarına başladıklarını duyuran Subaşı, Instagram hesabından hamile olduğuna dair bir metin paylaşmıştı. Ancak Şeyma Subaşı'nın mutluluğu sadece bir gün sürdü.

"STRES BEBEĞİMİN KAYBINA NEDEN OLDU"

Subaşı, kısa süre önce yaptığı paylaşımda, bebeğini kaybettiğini açıkladı. Üzücü haberi Instagram hesabından hikaye olarak paylaşan Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünü ertelediğimi yazmıştım. Maalesef bu stresin bebeğimin kaybına da neden olduğunu duyurmak zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkürler. Duyguların üstesinden gelmek için zamana ihtiyacım var" ifadelerini kullandı.

Mutluluğu 1 gün sürdü! Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti
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Servet Uzun
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