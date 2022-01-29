'Mutlu sonlu masaj salonu' sonunu getirdi! 39 kadının masaj yaptığı adam masadan kalkamadı

Tayland'ın Pattaya kentinde fuhuş yaptırılan masaj salonuna giden 70 yaşındaki İngiliz vatandaşından kötü haber geldi. 39 kadının kendisine masaj yaptığı sırada fenalaşan adam, olay yerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"SEANSIN YARISINDA NEFES NEFESE KALDI"

Olayın ardından masaj salonundaki kadınların da ifadesi alındı. Yaşlı adamın aniden rahatsızlığını belirten bir masöz, "39 masör olarak aynı anda masaj yapıyorduk. Ancak bir anda nefesi kesilmeye başladı. Hemen yardım çağrısında bulunduk" dedi.

POLİS, OLAY YERİNİ İNCELEDİ

İhbarın üzerine masaj salonuna gelen polis ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda herhangi bir boğuşma ya darp izine rastlamadıklarını belirtti. Kimliği henüz bulunamayan adama otopsi yapılacak. Talihsiz adamın ölüm nedeni, önümüzdeki günlerde belli olacak.