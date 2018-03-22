Mutlu Köylülerden Mehmetçik Vakfı'na Bağış

Mersin'in Mut ilçesinde, Ballı Mahallesi sakinleri kendi aralarında topladıkları parayı, Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

İlçe merkezine 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ballı Mahallesi sakinleri süt, yoğurt gibi benzeri gelirleriyle elde edip topladıkları 13 bin lirayı, Afrin'deki askerlere destek amacıyla Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

Ballı Mahallesi Muhtarı Halil Yılmaz ve beraberindekiler, Kaymakam Mehmet Ali Akyüz'ü makamında ziyaret ederek yardım dekontunu teslim etti.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, "Türk milleti, Mehmetçiğimizin yanında olduğunu her zaman olduğu gibi bugün de göstermiştir. Ballı Mahalle sakinlerinin göstermiş olduğu bu onurlu davranıştan dolayı hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Bu arada, mahalle kadınlarının hazırladığı yemekler, ilçe jandarma komutanlığı bahçesinde davetlilere ikram edildi. - MERSİN