"Mutlu kent" Sinop Kurban Bayramı tatilinde turistlerin gözdesi oldu

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop, geride kalan Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin en mutlu insanlarının yaşadığı kent olan Sinop, geride kalan Kurban Bayramı tatilinde ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Uzun sahilleri ve temiz denizinin yanı sıra Akliman, Hamsilos ve Erfelek Tatlıca Şelaleleri gibi tabiat parklarının bulunduğu kent, Tarihi Cezaevi ve Müzesi, Boyabat Kalesi gibi tarihi mekanları da barındırıyor.

Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Sinop'ta, Kurban Bayramı tatilinde konaklama tesislerinde yüzde 100 doluluk oranına ulaşıldı.

Ziyaretçilerin yoğun ilgi gösterdiği kentte sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kalırken, tatilciler özellikle sahil bölgelerinde yoğunluk oluşturdu.

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Metin Süren, AA muhabirine, bayram tatili döneminde insanların Sinop'a akın ettiklerini söyledi.

Kente tatil süresince günübirlikçiler dahil çok sayıda ziyaretçinin geldiğini vurgulayan Süren, gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Süren, şunları kaydetti:

"Sinop'un çok büyük cazibe merkezi haline geldiğini bir kez daha görmüş olduk. Deniz, kum ve sahil turizmi açısından önemli avantajlara sahibiz. 190 kilometre sahilimizin 170 kilometresi, kumsal ve sahillerden oluşuyor. Bu nedenle yaz sezonlarında çok tercih edilen yer haline geldik. O açıdan bakıldığında bayram tatilinde bu denli ilgi görmemiz kaçınılmaz oldu."

"Bu artışın gelecek yıllarda da devam edeceğini düşünüyoruz"

Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu ise Kovid-19 salgını sürecinde Sinop gibi açık alanda zaman geçirilebilecek turizm merkezlerinin öneminin arttığını belirtti.

Özellikle tatilcilerin bu dönemde deniz turizmine yöneldiklerine dikkati çeken Çobanoğlu, "Zor bir dönemden çıkan turizm sektörü açısından çok olumlu bir tatil süreci yaşadık." dedi.

Çobanoğlu, turizm açısından bekledikleri bir tablo oluştuğuna değinerek, "Çünkü insanlar uzun zaman sonra tatil yapma fırsatı buldu. Rekor sayılacak derecede ziyaretçi ağırladık. Tabii bunda pandemi nedeniyle uzun süre çıkamamışlığın da etkisi var. Sinop için bu artışın gelecek yıllarda da devam edeceğini düşünüyoruz. Hatta bu sene ağustos ayı sonuna kadar yoğunluğun devam etmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sinop gibi üç tarafı denizle çevrili kentin bu denli ziyaretçi sayısına ulaşmasının beklenen bir durum olduğunu anlatan Çobanoğlu, "Turizm devamlılığı noktasında kendimizi geliştirmeliyiz. Hem biz hem esnafımız kaliteli turizmle çok daha fazla kazanç elde edebilecek konuma gelebilir. Burada yapmamız gerekenler var. Bunları sezon bitiminde hep beraber masaya yatıracağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu