Mutlu Çocuklar Festivali'nde öğretmenler ve çocuklar doyasıya eğlendi

Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü, 'Mutlu Çocuklar Festivali'ne ev sahipliği yaptı

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde bulunan Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nde 54 atölye ve Mutlu Çocuklar Festivali'nin açılışı yapıldı.

Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 'Mutlu Çocuklar Festivali' ve 54 atölyenin toplu açılış töreni Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşti.

2 yıl içerisinde ilçe genelinde 36 okulda oluşturulan 54 atölye çocuklar ile buluştu. Bu atölyelerin 21 tanesi iş adamları, sanayi kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşlarını desteğiyle sağlandı. 1941 yılında inşa edilen Hasanoğlan Yüksek Köy Enstitüsü'nün binasında atölye açılışının yanı sıra, Mutlu Çocuklar Festivali'nin de açılışı düzenlendi.

Sahne Sanatları, Akıl ve Zeka Oyunları, Sanat, Spor, Bilim/Robotik, Masal ve Oyun Atölyesi, Mutfak Sanatları, Hayat Boyu, Meslek Liseleri Üretim Atölyeleri gibi birçok atölyenin bulunduğu alanı yaklaşık 5 bin çocuğun ziyaret etmesi bekleniyor.

Okullarında bir süredir robotik kodlama eğitiminin verildiğini belireteren Namık Kemal Ortaokulu Müdür Yardımcısı Güngör Küçükkaraaslan, "Öğrencilerimiz bu süre zarfında robotik kodlamayı öğrendiler. Robotik kodlama ürünlerini de şuanda sergiliyorlar. Bu etkinlik faydalı özellikle çocuklarımız için. İlham verici olarak buluyorum. Çocuklarımızın geleceğe karşı ait düşüncelerini geliştirmesi açısından bilgisayar ve robotik kodlamayı öğrenmesi açısından çok önemli bir proje bu. Onun için çok faydalı buluyorum" diye konuştu.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Deniz Doğrukartal ise "Atölyede yapmış olduğum bir espiriyi çocukların anlamaması üzerine Yeşilçam yıldızılarını tanımadıklarını fark ettim. Bir farkındalık oluşturmak adına Yeşilçam yıldızlarıyla ilgili bir sergi hazırladık. Çocuklar filmleri de seyrettiler, replikleri de öğrenmiş oldular böylelikle. Atölye çalışmalarının hepsi başarılı. Umarım her yıl devamı olur" diye konuştu.

Düzenlenen açılış törenine, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever, Elmadağ İlçe Milli Eğitim Müdürü Aytaç Özel, Elmadağ Belediye Başkanı Adem Barış Aşkın, Saadet Partisi Elmadağ İlçe Başkanı Mevlüt Demir de katıldı.