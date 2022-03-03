Mutlu Canavar Ailesi konusu nedir, hangi kanalda? Mutlu Canavar Ailesi kaç yaş üstü? Mutlu Canavar Ailesi 2 vizyona girdi mi?

Mutlu Canavar Ailesi konusu nedir, hangi kanalda sorularının yanıtı merak ediliyor. 2017 yapımı Mutlu Canavar Ailesi, ikinci filmiyle vizyona geçtiğimiz hafta geri döndü. Serinin ilk filmini izlemek isteyen yapımı televizyon ekranlarının sinema kuşağında görebilir. Mutlu Canavar Ailesi kaç yaş üstü?

MUTLU CANAVAR AİLESİ KONUSU

Wishbone ailesi mutlu olmaktan çok uzakta olan bir ailedir. Bir aile olarak yeniden bağlanma girişimi ailenin annesi Emma'dan gelir. Emma aileyi toplamak için eğlenceli bir gece planlar. Ancak planı, kötü bir büyücünün onları lanetlemesiyle geri teper. Aile gecesinin mahvolması yetmezmiş gibi artık bütün aile bireyleri birer canavar haline gelmiştir...

MUTLU CANAVAR AİLESİ OYUNCULARI

Filmde Emily Watson , Nick Frost , Jessica Brown Findlay , Celia Imrie , Catherine Tate ve Jason Isaacs rol alıyor. Film hem kritik hem de finansal bir başarısızlıktı: seslendirme, animasyon, yazı ve mizahını eleştiren eleştirmenler tarafından oybirliğiyle eleştirildi. Devam filmi Monster Family 2 , 2021'de piyasaya sürüldü. Ülkemizde de vizyonda olan yapımlar arasındadır.

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