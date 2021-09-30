'Mutlu çalışan mutlu misafir' sloganı ile personellere unutulmaz bir gece yaşattılar - Haberler
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'Mutlu çalışan mutlu misafir' sloganı ile personellere unutulmaz bir gece yaşattılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
'Mutlu çalışan mutlu misafir' sloganı ile personellere unutulmaz bir gece yaşattılar

Afyonkarahisar'ın en önemli termal turizm bölgesi olan Gazlıgöl havzasında uzun yıllardır müşterilerine 5 yıldızlı tatil olanağı sağlayan Özgül Termal Otel'de, personelin moral ve motivasyonunu yükseltmek amacı ile 'mutlu çalışan mutlu misafir' sloganı ile personel gecesi düzenlendi.

TERMAL, YALOVA (İHA) - Afyonkarahisar'ın en önemli termal turizm bölgesi olan Gazlıgöl havzasında uzun yıllardır müşterilerine 5 yıldızlı tatil olanağı sağlayan Özgül Termal Otel'de, personelin moral ve motivasyonunu yükseltmek amacı ile 'mutlu çalışan mutlu misafir' sloganı ile personel gecesi düzenlendi.

Özgül Termal Otel restoranında gerçekleştirilen etkinliğe otel çalışanların neredeyse tamamı katıldı. Etkinlik Eğitimci Yazar Emir Hepoğlu ile 'Eğitim ve Motivasyon' semineri ile başladı. Programda daha sonra konuşan Özgül Termal Genel Müdürü Süleyman Çınaroğlu, termal tatil anlamında Afyonkarahisar'ın her daim parlayan yıldızı olan Gazlıgöl havzasında uzun yıllardır müşterilerine 5 yıldızlı tatil olanağı sağladıklarını ifade ederek, memnuniyet noktasında ise personelin özverili çalışmasının katkısı olduğunu söyledi. Çınaroğlu, otelin ekip çalışması ile başarısını her geçen gün arttırdığına dikkat çekti.

Personellere hediye sürprizi

Özgül Termal Otel'de bu yıl da gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen personel gecesi daha sonra Afyon Efeleri Halk Oyunu ekibinin sergilediği gösteri ile devam etti. Programda ayrıca personeller arasında içerisinde beyaz eşya ve çeyrek altın gibi hediyelerin bulunduğu çekilişte yapıldı.

Etkinlik personele verilen akşam yemeğinin ardından sona ererken, çalışanlar başta Çınaroğlu olmak üzere otel yöneticilerine teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

'Mutlu çalışan mutlu misafir' sloganı ile personellere unutulmaz bir gece yaşattılar

'Mutlu çalışan mutlu misafir' sloganı ile personellere unutulmaz bir gece yaşattılar

'Mutlu çalışan mutlu misafir' sloganı ile personellere unutulmaz bir gece yaşattılar

'Mutlu çalışan mutlu misafir' sloganı ile personellere unutulmaz bir gece yaşattılar

'Mutlu çalışan mutlu misafir' sloganı ile personellere unutulmaz bir gece yaşattılar

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