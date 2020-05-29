Mutlu Aile Defteri konusu nedir? Mutlu Aile Defteri film oyuncuları kimler? Mutlu Aile Defteri filmi nedir? Mutlu Aile Defteri filmi hakkında her şey!
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Mutlu Aile Defteri konusu nedir? Mutlu Aile Defteri film oyuncuları kimler? Mutlu Aile Defteri filmi nedir? Mutlu Aile Defteri filmi hakkında her şey!

Sevilen Türk filmi Mutlu Aile Defteri hakkında merak edilenler haberimizde. Oyuncu kadrosu ve konusu hakkında merak edilenleri sizler için ele aldık. Mutlu Aile Defteri konusu nedir? Mutlu Aile Defteri film oyuncuları kimler? Mutlu Aile Defteri filmi nedir? Mutlu Aile Defteri filmi hakkında her şey!

Mutlu Aile Defteri konusu nedir? Mutlu Aile Defteri film oyuncuları kimler? Mutlu Aile Defteri filmi nedir? Mutlu Aile Defteri filmi hakkında her şey!
29.05.2020 15:49 | Son Güncelleme: 29.05.2020 15:56

Türk sinemasının son dönemlerdeki aile, sevgi ve neşe türünde yayınlanmış en beğenilen filmlerinden biri olan Mutlu Aile Defteri hakkında merak edilenler detayları sizler için kaleme aldık. Sevilen yerli film Mutlu Aile Defteri konusu ve oyuncuları haberimizde.

MUTLU AİLE DEFTERİ KONUSU

Sert bir mizaca sahip Emekli Albay Yıldırım Taşyumruk günün birinde damdan düşer. Bu olay yıllar önce kendisinden kaçmış olan evlâtlarını yeniden aynı çatı altında buluşturur. Yıldırım Bey artık çocuklarının sakladığı sırları ortaya çıkarmaya kararlıdır. Çocukları ise yalanlarını sürdürmeye çalışırken her geçen gün daha da köşeye sıkışmaktadır. Aslında önemli olan tekrar aile olmayı başarıp Mutlu Aile Defteri'nde yer alıp alamayacaklarıdır?

Mutlu Aile Defteri konusu nedir? Mutlu Aile Defteri film oyuncuları kimler? Mutlu Aile Defteri filmi nedir? Mutlu Aile Defteri filmi hakkında her şey!
MUTLU AİLE DEFTERİ

MUTLU AİLE DEFTERİ KÜNYESİ

Yönetmen: Nihat Durak

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2012

Vizyon Tarihi: 8 Şubat 2013 Cuma

Senaryo: Ali Demirel, Volkan Sümbül

Yapımcı Firma: Tims Productions

Yapım Ülkesi: Türkiye

Orijinal Dil: İngilizce

Dağıtıcı Firma: UIP Filmcilik

MUTLU AİLE DEFTERİ OYUNCULARI

Tuncel Kurtiz

İlker Aksum

Binnur Kaya

Büşra Pekin

Bülent Emrah Parlak

umut.guner@haberler.com - Umut Güner
Umut Güner
umut.guner@haberler.com
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