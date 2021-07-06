MUTFAKTA PATLAYAN BUZDOLABI EVİ KÜL ETTİ; ÇOCUKLARINI PENCEREDEN ATARAK KURTARDI
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MUTFAKTA PATLAYAN BUZDOLABI EVİ KÜL ETTİ; ÇOCUKLARINI PENCEREDEN ATARAK KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, Hüseyin Çamlı'ya ait evin mutfağındaki buzdolabı bomba gibi patladı.

MUŞ'un Malazgirt ilçesinde, Hüseyin Çamlı'ya ait evin mutfağındaki buzdolabı bomba gibi patladı. Patlamanın ardından yangın çıkan evde Çamlı ile eşi çocuklarını 3 metre yükseklikteki pencereden atarak kurtardıktan sonra evi terk etti. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken müstakil ev küle döndü.

Malazgirt Şekerbulak Mahallesinde yaşayan Aynur (38) ve Hüseyin Çamlı (42) çifti ile çocukları Baran (15), Yaren (12), Berkan (8) ile Adar (3) sabah saatlerinde evlerinde uyurken mutfaktaki buzdolabı bomba gibi patladı. Patlamanın hemen ardından evde yangın çıktı. Salonda oturan Çamlı ailesi büyük panik yaşadı. Baba Çamlı, kapıdan dışarı çıkamadıkları için çocuklarını 3 metre yükseklikteki salonun penceresinden aşağıya atıp, yangına müdahale etmeye çalıştı. Elinden bir şey gelmeyen baba da eşi ve çocuklarının yanına giderek gözyaşları içinde yanan evlerini izledi. Komşuların ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahalede bulunarak söndürdü.

'ÇOCUKLARI CAMDAN DIŞARI ATTIM'

İnşaatlarda çalışarak ailesinin geçimini sağlayan Hüseyin Çamlı, "Saat 08.30 sıralarıydı. Eşimle ben oturuyorduk, çocuklarımız uyuyordu. Buzdolabı boma gibi patladı. Bir an evi alevler kapladı. Kapıya gidemediğimiz için çocukları camdan dışarı attım. Yangına müdahale etmek istedim ama alevler daha da yükselince ben de çıktım. Canımızı zor kurtardık. Tek sevincimiz kimseye bir şey olmaması. Yaklaşık 100 bin liradan fazla zararım var. Bu evi bin bir güçlükle yaptım. Şu anda kullanılmaz durumda" diye konuştu.

Hüseyin Çamlı'nın ağabeyi Hasan Çamlı ise "Ben karşıdaki evde oturuyorum. Patlama sesi bizim evden bile duyuldu. Evin her tarafından alevler çıkıyordu. Kardeşim, eşi ve çocuklarını arka tarafta görünce derin bir oh çektik" diye konuştu.

MUTFAKTA PATLAYAN BUZDOLABI EVİ KÜL ETTİ; ÇOCUKLARINI PENCEREDEN ATARAK KURTARDI
MUTFAKTA PATLAYAN BUZDOLABI EVİ KÜL ETTİ; ÇOCUKLARINI PENCEREDEN ATARAK KURTARDI
MUTFAKTA PATLAYAN BUZDOLABI EVİ KÜL ETTİ; ÇOCUKLARINI PENCEREDEN ATARAK KURTARDI
MUTFAKTA PATLAYAN BUZDOLABI EVİ KÜL ETTİ; ÇOCUKLARINI PENCEREDEN ATARAK KURTARDI
MUTFAKTA PATLAYAN BUZDOLABI EVİ KÜL ETTİ; ÇOCUKLARINI PENCEREDEN ATARAK KURTARDI
MUTFAKTA PATLAYAN BUZDOLABI EVİ KÜL ETTİ; ÇOCUKLARINI PENCEREDEN ATARAK KURTARDI
MUTFAKTA PATLAYAN BUZDOLABI EVİ KÜL ETTİ; ÇOCUKLARINI PENCEREDEN ATARAK KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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