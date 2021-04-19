Mütevelli'deki park ve kafeterya yenileniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mütevelli'deki park ve kafeterya yenileniyor

Mütevelli'deki park ve kafeterya yenileniyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Saruhanlı Belediyesi, Mütevelli eski belediye binası önündeki çamlık alanda bulunan kafeterya ve bahçesinde kapsamlı bir tadilat çalışması başlattı.

Saruhanlı Belediyesi, Mütevelli eski belediye binası önündeki çamlık alanda bulunan kafeterya ve bahçesinde kapsamlı bir tadilat çalışması başlattı.

Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin, yapılacak çalışmanın Mütevelli için hayırlı olmasını dileyerek, "İlçemizin kalkınması, halkımızın huzur ve refahı için gayretle çalışmaya devam edeceğiz." dedi.

Mütevelli Mahallesinde yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Bilgin, "Mütevelli Mahallemizde kapanan belediye binasının bahçesinde kapsamlı bir tadilat ve yenileme çalışması başlattık. Bu çerçevede kafeteryayı yenileyeceğiz. Bahçesine ise ahşap pergole, çocuk oyun parkı, kadınlar için oturma ve dinlenme alanları kuracağız. Bitkilendirme ve aydınlatma çalışması ile parkımızı modern bir görünüme kavuşturacağız. Hayırlı olsun." dedi.

Göreve geldikleri günden bu yana Saruhanlı için gayretle çalıştıklarını ifade eden Başkan Bilgin, hizmetlerinin ulaşmadığı tek bir mahalle ve tek bir sokak dahi kalmadığını da sözlerine ekledi. - MANİSA

Mütevelli'deki park ve kafeterya yenileniyor
Mütevelli'deki park ve kafeterya yenileniyor
Mütevelli'deki park ve kafeterya yenileniyor
Mütevelli'deki park ve kafeterya yenileniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Nikos Dendias Mustafa Destici Yıldırım Akbulut Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cansu Dere Cem Yılmaz Ebru Gündeş İbrahim Tatlıses
Spor Arda Turan Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mütevelli'deki park ve kafeterya yenileniyor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 11:48:40. #1.16#

title