Mütercim Ahmet Asım, 200. ölüm yılında Gaziantep'te anılıyor
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Mütercim Ahmet Asım, 200. ölüm yılında Gaziantep'te anılıyor

Gaziantep'in yetiştirdiği önemli dil bilimcilerinden Mütercim Ahmet Asım, 200. ölüm yılı nedeniyle "Gaziantep ağzı" ile ilgili özel bir etkinlikte anıldı.

30.11.2019 14:20 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:20
Mütercim Ahmet Asım, 200. ölüm yılında Gaziantep'te anılıyor

'in yetiştirdiği önemli dil bilimcilerinden Mütercim Ahmet Asım, 200. ölüm yılı nedeniyle "Gaziantep ağzı" ile ilgili özel bir etkinlikte anıldı.

Gaziantep Kulübü Başkanı Tarık Aytekin, Kültür ve Kongre Merkezi'nde Ömer Asım Aksoy salonunda yapılan anma toplantısında, Türk dili ve "Gaziantep ağzı"na önemli katkılar sunmuş 'ı ölümünün 200. yılında bu anma toplantısı aracılıyla selamlamak istediklerini söyledi.

Gaziantep Turizm Derneği Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu da, Mütercim Asım'ın hayatı ve eserleriyle ilgili bilgileri katılımcılarla paylaştı.

Gaziantep ağzıyla ilgili araştırmalar yapan eğitimci yazar Nurel Taner ise katılımcılara Gaziantep ağzında hikayeler anlattı.

Kaynak: AA
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