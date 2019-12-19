Müteahhitlik yasası konuşuldu

19.12.2019 15:13 | Son Güncelleme: 19.12.2019 15:14

2 Mart 2019 tarihli ve 30702 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yapı Müteahhitlerinin Sınıflandırılması ve Kayıtlarının Tutulması" hakkında yönetmeliğin bazı hükümleri 2 Haziran tarihi itibari ile yürürlüğe girmişti. Yeni yapı ruhsatı düzenlenmesi aşamasında müteahhitlerden sınıflandırma zorunluluğu istenmesi ise 2 Eylül tarihi itibari ile başlamıştı. 21 Eylül tarihli Resmi Gazete ile müteahhitlerden sınıflandırma zorunluluğu istenilmesi 2 Aralık tarihine kadar uzatılmıştı. Sınıflandırmalarla ilgili müteahhitler sorun yaşıyordu. Çevre Şehircilik il Müdürü ve şube müdürleri Müteahhitler Birliği'ni ziyaret ederek bilgilendirmelerde bulundular.

Sakarya Müteahhitler Birliği Başkan Vekili Murat Kotan ve birlik yöneticilerinin hazır bulunduğu ziyarette Çevre ve Şehircilik il Müdürü Nihat Arslan yeni yasayla ilgili "Yapı müteahhitleri, mesleki ve teknik yeterlikler ile ekonomik ve mali yeterlikler esas alınarak; A-B-C-D-E-F-G ve H grubu olarak sınıflandırılacaklar. Müteahhitler, sınıflarının belirtmiş olduğu azami iş miktarlarının üzerinde iş alamayacaklar. Bizler her zaman sizinleyiz. Her konuda bilgi alışverişi, müteahhitlik mesleğine değer katacak Yapı Belgesi gibi konularda sürekli istişare halinde olacağız. Kanunla birlikte zaman içerisinde eksik görülen bölümler olursa düzenlemeler yapılabiliyor. Sektör temsilcilerinin önerileri bizim için önemli" dedi

Çevre Şehircilik il Müdürü Nihat arslan ve ekibine ziyaretleri için teşekkür eden Müteahhitler Birliği Başkan Vekili Murat Kotan "Uzun süredir beklediğimiz yasa çıktı. Eksik yönleri, tam anlaşılamamış taraflarıyla ilgili bizleri bilgilendirdiğiniz için teşekkür ediyoruz.Birlik üyelerimiz ve sektör temsilcilerimizin yeni kanunla ilgili aşamadıkları bir sorun ya da bilgi edinmeleri noktasında kapınızın her daim açık olduğunu ifade etmenizden son derece memnun olduk" diyerek İl Müdürü Nihat Arslan ve ekibine teşekkür etti

Kaynak: Bültenler