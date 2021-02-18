Mutasyonlu virüs ne demek? Mutasyonlu virüs hangi illerde var? Mutasyonlu virüs belirtileri!

Koronavirüs değişime uğradı. Mutasyonlu virüs ne demek? Mutasyonlu virüs hangi illerde var? Mutasyonlu virüs belirtileri! Mutasyonlu virüs belirtileri! Mutasyonlu virüs hangi illerde? Mutasyonlu virüs sayıları! Mutasyonlu virüs son dakika!

Türkiye'de görülen mutasyonlu virüs endişeye neden oldu. Peki, Mutasyonlu virüs ne demek? Mutasyonlu virüs hangi illerde var? Mutasyonlu virüs belirtileri! Mutasyonlu virüs nerede görüldü?

MUTASYONLU VİRÜS NE DEMEK?

İngiltere'de bilim insanları, Kent bölgesinde görülen ve tüm ülkede hızla yayılan koronavirüs varyantının, kaygı verici yeni değişiklere uğradığını açıkladı. Bazı örneklerde yapılan testlerde Güney Afrika ve Brezilya'da görülen E484K mutasyonuna rastlandı. Uzmanlar, bu değişimin aşıların etkinliğini etkileyebilecek olmasına karşın, ülkede kullanılan aşıların hâlâ sonuç vereceğini söylüyor. Bazı araştırmalar, E484K'nın virüsün antikorlar olarak bilinen bağışıklık sisteminden kaçmasına yardım edebileceğine işaret ediyor. Fakat Moderna aşısının ilk sonuçları, aşının bu mutasyonun görüldüğü varyantlarda da etkili olduğunu gösteriyor. Ancak bağışıklık tepkisinin eskisi kadar güçlü ya da uzun süreli olmayabileceği vurgulanıyor. Yakında onay alması beklenen Novavax ve Janssen'in aşılarının da koruma sağlayabileceği belirtiliyor.

MUTASYONLU VİRÜS HANGİ İLLERDE?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta yaptığı açıklamada mutasyonlu virüsün 17 kentte görüldüğünü duyurmuştu. Bilim Kurulu Üyesi ve Ankara Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Uzmanı Prof. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüs görülen kent sayısının 23'e yükseldiğini belirtti. 23 şehrin hangileri olduğuna dair ise henüz bir bilgi paylaşımı Sağlık Bakanı ve Bakanlık tarafından yapılmadı.

Bakan Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından yaptığı açıklamada ise Türkiye'de görülen mutasyonlu virüsü dikkatle takip ettiklerini belirterek, "Riskli mutasyonlar sınır tanımadan yayılıyor. Ülkemizdeki İngiltere mutasyonu 196 oldu, 2 Güney Afrika, 1 de Brezilya varyantı ile karşılaşıldı. Yeni mutasyonların görüldüğü ve vakaların yeniden artışa geçtiği bugünlerde tedbirlerden taviz vermeden mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.