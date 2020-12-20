Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı
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Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı

20.12.2020 23:44 | Son Güncelleme: 21.12.2020 00:18

İngiltere'nin güneydoğusunda ortaya çıkan ve Avrupa'da yayılan mutasyona uğrayan koronavirüs bir ülkeye daha sıçradı. Birkaç gün önce İngiltere'den Roma'ya giden bir kişide yeni koronavirüs tespit edildi.

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını henüz etkisini yitirmemişken, İngiltere'nin güneydoğusunda virüsün yeni mutasyonuna rastlandı. Yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu tespit edilen ve şu ana kadar Hollanda, Danimarka, Avustralya ve Güney Afrika'da görülen yeni virüs bir ülkeye daha sıçradı.

İNGİLTERE'DEN ROMA'YA GİDEN BİR KİŞİDE TESPİT EDİLDİ

İtalya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Birkaç gün önce İngiltere'den Roma'nın Fiumicino havalimanına inen seferle dönen hasta ve partneri karantinaya alındı ve ailenin diğer fertleri ve yakın temas çevresiyle, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği tüm prosedürlere uydu" ifadesine yer verildi.

BİRÇOK AVRUPA ÜLKESİ İNGİLTERE'DEN SEYAHATİ YASAKLAMIŞTI

İngiltere'de yeni bir koronavirüs mutasyonunun tespit edilmesinin ve hızla yayıldığının duyurulmasının ardından, birçok Avrupa ülkesi İngiltere'den seyahatleri yasaklamıştı. Hollanda ve Belçika İngiltere'den uçuşları durdurdu, İtalya da 6 Ocak'a kadar seyahat yasağı getirdi. Belçika tren seferlerini de durdurdu. İrlanda ve Almanya da Pazar gece yarısından itibaren İngiltere'den uçuşları askıya aldı.

YÜZDE 70 DAHA BULAŞICI

İngiliz üst düzey sağlık yetkilileri, yeni mutasyonun daha ölümcül olduğu ya da aşılara farklı tepki verdiği yönünde bir kanıt olmadığını, ancak eskisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirtmişti.

Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı

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