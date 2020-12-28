Mutasyona uğrayan koronavirüs Finlandiya ve Norveç'te de görüldü

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan koronavirüsün yeni mutasyonu Finlandiya'da 3 kişide, Norveç'te de 2 kişide görüldü. Böylece koronavirüsün yeni mutasyonu görülen ülke sayısı 14'e çıktı.

İngiltere'de ortaya çıkan ve daha bulaşıcı olan Kovid-19'un yeni türü bir ülkeye daha sıçradı. Finlandiya Sağlık Bakanlığı, Ulusal Sağlık ve Refah Enstitüsü (THL) ve Helsinki Bölgesi Hastanesi (HUS) yetkilileri tarafından yapılan ortak açıklamada, Kovid-19'un mutasyona uğrayan yeni türünün ülke genelinde 3 kişide tespit edildiği duyuruldu.

BİR HASTA, YAKIN DÖNEMDE DOĞU AVRUPA'YA SEYAHAT ETMİŞ

Açıklamada, hastalardan birinin Kymanlaakso şehrinde ikamet ettiği ve yakın dönemde Doğu Avrupa'ya seyahat ettiği bildirildi. Virüsün tespit edildiği tüm hastaların ise sağlık durumlarının iyi olduğu ve evlerinde karantina altına alındıkları aktarıldı.

NORVEÇ'TE DE 2 KİŞİDE GÖRÜLDÜ

Norveçli yetkililer de ülkede iki kişide mutasyona uğrayan koronavirüsün türüne rastlandığını açıkladı.

The Local gazetesinin haberine göre, İngiltere'de mutasyona uğrayan virüs türü, başkent Oslo ve ülkenin batısında yer alan Kinn kasabasında görüldü.

Oslo Sağlık Servisi Sözcüsü Kjartan Sverdrup, bir kişide mutasyona uğrayan Kovid-19 türü olduğunu doğrulayarak, "Vakanın görüldüğü kişinin yakın temasta olduğu kişiler kontrollü şekilde takip ediliyor" ifadelerini kullandı.

FİNLANDİYA'DA TOPLAM 35 BİN VAKA GÖRÜLDÜ

İngiltere'nin mutasyona uğrayan yeni Kovid-19 türünü tespit ettiğini açıklamasının ardından Finlandiya-İngiltere arasında yapılan karşılıklı tüm uçak seferleri ocak ayının ilk haftasına kadar iptal edilmişti. Finlandiya'da toplam vaka sayısı 35 bin 137'ye, toplam can kaybı ise 546'ya ulaştı.

14 ÜLKEDE GÖRÜLDÜ

Şimdiye kadar Birleşik Krallık, Hollanda, Danimarka, Avusturya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Belçika, İtalya, Ukrayna, Almanya, Singapur, İsveç, Ürdün, Norveç ve Finlandiya'da mutasyona uğramış Kovid-19 virüsü görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı