Mut'ta yük taşıyan araçlar denetlendi
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Mut'ta yük taşıyan araçlar denetlendi

Mut'ta yük taşıyan araçlar denetlendi
Anadolu Ajansı / Ahmet Güler - Haberler | Güncel

Mersin'in Mut ilçesinde, jandarma ve zabıta ekiplerince yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

Mersin'in Mut ilçesinde, jandarma ve zabıta ekiplerince yük taşıyan araçlara yönelik denetim yapıldı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ile Mut Belediyesi zabıta ekipleri, Mut-Ermenek kara yolundaki denetimlerde, kamyon ve tırların tonajları ile lastiklerini kontrol etti.

Sürücülerin evraklarını da inceleyen ekipler, uyarılarda bulundu. Denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Güler

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