Mut'ta "Türkçülük Günü" Yürüyüşle Kutlandı

Mersin'in Mut ilçesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü, Türk bayraklarıyla yapılan yürüyüşle kutlandı.

Mut Belediyesi'nin düzenlediği 3 Mayıs Türkçülük Günü nedeniyle Karacaoğlan Çınaraltı Parkı önünde bir araya gelen kalabalık, ellerinde Türk bayrakları Atatürk Bulvarı'ndan ilçe emniyet müdürlüğü önüne kadar slogan atarak yürüyüş yaptı.

Kalabalık gruba çevredekiler, binaların balkonlarında ve iş yerlerinde bulunan vatandaşlarda alkışlarla eşlik etti. Açılışı yapılacak olan Atatürk anıtı önünde toplanan topluluk İstiklal marşı ve Türkçülük yemini okudu.

Burada öğrencilerin hazırlamış olduğu Ay Yıldız Türk Bayrağı oluşumunun içerisinde Mut Belediyesi Halk Oyunları ekibi gösteri yaptı.

Etkinlikte konuşan Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, Türkçülük ilkesinin korunması ve yeni nesillere bu bilincin aktarılması adına etkinliğin temasını çok daha geniş tuttuklarını söyledi. Başkan Yılmaz, "Çünkü Göktürklerden günümüze çığ gibi büyüyen Türkçülük anlayışı her geçen gün daha anlam kazanıyor daha da büyüyor. Bu yıl ki etkinliğimizin temasında 3 Mayıs kahramanlarımız var. Cumhuriyete ve Atamıza bağlılık vurgumuz var. Sizlere hediye ettiğimiz 1923 tişört ve şapkada sembolü olan Afrin şehitlerimiz ve Afrin yiğitlerimiz var. 16 Türk devleti var. Son şehidimiz olan Ali Gümüş kardeşimizde 16 şehit vermiş Mut şehitlerimiz var. Bu birlikteliğe bu yeküne bu program bu omurgalara hediyemiz ve armağanımız olsun" dedi.

Mut Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz etkinlik kapsamındaki Mustafa Kemal Atatürk'ün anıt heykelinin açılışında yaptığı konuşmada, "Mutumuz için çok değerli ve anlamlı. Çünkü Mut'umuz Milli mücadele döneminde Kuvayi Miliyeye destek veren önemli ilçelerimizden bir tanesidir. Bunun neticesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tebliğine mashar olmuş marka ilçelerden bir tanesidir. Aynı zamanda vatanseverlik noktasında vatanını bayrağını Atatürk'ü sevme noktasında da marka ilçe olduğunu ben düşünüyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Atatürk anıtının açılışı yapıldı. - MERSİN