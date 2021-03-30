Musul'da savaş yorgunu genç ve çocuklar, gönüllü eğitimcilerin verdiği kurslarla hayata tutunuyor

Irak'ın Musul kentinde, Arap, Kürt, Türkmen ve diğer etnik gruplara mensup gençler tarafından kurulan Beytuna Kültür Merkezi, gönüllü eğitimcilerin verdiği müzik, tiyatro, resim ve el sanatları kurslarıyla kentteki genç ve çocuklara savaşın izlerini unutturmaya çalışıyor.

Irak'ın Musul kentinde, Arap, Kürt, Türkmen ve diğer etnik gruplara mensup gençler tarafından kurulan Beytuna Kültür Merkezi, gönüllü eğitimcilerin verdiği müzik, tiyatro, resim ve el sanatları kurslarıyla kentteki genç ve çocuklara savaşın izlerini unutturmaya çalışıyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te ele geçirdiği Irak'ın ikinci büyük kenti Musul 9 Temmuz 2017'de kurtarılmasının ardından, kent sakinleri hala işgal ve savaşın bıraktığı izleri silmek için çabalıyor.

Musul'daki Beytuna Kültür Merkezi, 2019 yılından itibaren DEAŞ'ın ve savaşın getirdiği yıkıma şahit olan gençler için çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Merkezde gönüllü eğitimciler tarafından müzik, tiyatro, resim ve el sanatları gibi çeşitli kurslar veriliyor. Küçük çocuklar için de kukla gösterisi yapılıyor.

Musullu aileler, DEAŞ'ın elinden kurtarılan çocuklarını yaşadıkları travmaları unutmalarına yardımcı olmak amacıyla merkeze gönderiyor.

"Savaşın vahşetine tanık olan genç ve çocuklara hayatın güzelliklerini tekrar hatırlatmak istiyoruz"

Beytuna Kültür Merkezi kurucusu ve yöneticisi Sakar Mana Zekeriya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kurdukları merkezle savaşın vahşetine tanık olan genç ve çocuklara hayatın güzelliklerini tekrar hatırlatmak istediklerini söyledi.

Kültür merkezini ziyaret eden Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı da Musul'un yöresel kıyafetlerini giyerek merkezdeki anı defterini imzaladı.

Yöresel kıyafetlerle merkezi gezen Küçüksakallı, "Bugün gerçek anlamda Musullu oldum." dedi.

Merkezin gönüllü gençlerinden olan ve 16 yaşında yazdığı kitapla Musul'un en genç yazarı ünvanını alan Mazin Riyadz, "Siyah Beyaz" isimli kitabını Küçüksakallı'ya hediye etti.

Genç yazar Mazin, aslen Telaferli olduğunu, DEAŞ işgali sırasında ailesiyle birlikte birkaç yıl Türkiye'de misafir olarak yaşadığını aktardı.

"Türkiye'deki gençleri Musul'da misafir etmek istiyoruz"

Merkezin yayın sorumlusu Yasir Goyani de ailesinin Osmanlı döneminde Şırnak'ın Uludere ilçesinden Musul'a geldiğini söyledi.

Musul'un toplumsal yapısını ve tarihini anlatan "Musul; Merkez ve Etrafı" adlı kitabını Küçüksakallı'ya hediye eden Goyani, Türkiye'deki gençlik ve kültür kulüpleriyle temas etmek ve gençleri Musul'da misafir etmek istediklerini dile getirdi.

Kültür merkezinde gençlerle sohbet eden Küçüksakallı, burada ikram edilen "mırra"yı içti, müzik grubunun seslendirdiği Mardin yöresine ait "Oy dalal" türküsüne eşlik etti.

Gençlere başarılar dileyen Küçüksakallı, Musul'da savaşın travmalarını iyileştirecek Beytuna gibi gönüllü kültür merkezlerinin olmasının önemli olduğuna işaret ederek, Türkiye olarak genç ve çocukların hayata tutunmalarını kolaylaştıracak etkinlikleri destekleyeceklerini ifade etti.

Beytuna Kültür Merkezi yöneticisi Zekeriya da Başkonsolos Küçüksakallı'ya teşekkür ederek, ziyaretin kendilerine büyük moral verdiğini söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahsan Mohammed Ahmed Ahmed