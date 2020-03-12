Müşterinin düşürdüğü parayı teslim etti AYDIN'ın Efeler ilçesinde büfe işleten Saffet Yılmaz (48), müşterisi Yılmaz Acar'ın (45) iş yerinin önünde düşürdüğü 510 lirayı buldu.

AYDIN'ın Efeler ilçesinde büfe işleten Saffet Yılmaz (48), müşterisi Yılmaz Acar'ın (45) iş yerinin önünde düşürdüğü 510 lirayı buldu. Güvenlik kamerasını inceleyen Yılmaz, parayı düşüren müşterisini tespit edip, aynı gün teslim etti.

Olay, saat 11.00 sıralarında, 7 Eylül Mahallesi Çine Caddesi Eski Dörtyol mevkisinde meydana geldi. Yılmaz Acar, Saffet Yılmaz'a ait büfeye gelerek alışveriş yaptı. Bu sırada cebindeki 510 lirasını yere düşürdü. Yarım saat sonra yere düşen parayı bulan büfe sahibi Yılmaz, güvenlik kamerasını inceleyerek parayı düşüren müşterisini buldu. Çevrede araştırma yaparak paranın sahibine ulaşan Yılmaz, Acar'ı büfeye çağırarak parasını teslim etti.Parayı düşürdüğünü fark etmediğini belirten Yılmaz Acar, "Büfe sahibine örnek davranışından dolayı teşekkür ederim. Parayı düşürdüğümden dahi haberim yoktu. Böyle duyarlı vatandaşlarımızın herkese örnek olmasını istiyorum" dedi. 15 yıldır aynı mevkide büfe işletmecisi olduğunu ifade eden Saffet Yılmaz ise, "Önce insan, sonra esnaf olmak gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA