MÜŞTERİ GİBİ GİRDİĞİ NALBUR DÜKKANINDAN CEP TELEFONUNU ÇALDI

"BİR İFADESİ ALINSA YÜZÜ KIZARIR BELKİ"

Güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından hırsızlık olayı ortaya çıktı. Telefonu çalınan İbrahim Algül'ün yeğeni Murat Bilgiç, "Biz nalbur malzemesi satıyoruz, aynı zamanda servislere gidiyoruz. Biz yokken dayımız dükkana bakıyor. Biri normal müşteri gibi dükkanımıza geliyor, musluk fiyatlarını soruyor dayımız meşgul ediyor. O sırada bir çocuk dayıya bir şey soruyor. Dayı meşgulken telefonu alıp devam ediyor. Biz kameradan bakıyoruz ki telefon çalınmış. 45-50 yaşındaki adamın buna tenezzül etmesi hoş bir şey değil. Hiç olmasa karakolda bir ifadesi alınsa yüzü kızarır belki. Tek amacımız bu, telefonun peşinde değiliz" dedi. Güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

- İstanbul