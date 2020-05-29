Müstakil evde patlama: 1 ağır yaralı
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Müstakil evde patlama: 1 ağır yaralı

Müstakil evde patlama: 1 ağır yaralı Patlama sonrası ev kullanılamaz hale geldi Kahramanmaraş'ta müstakil bir evde meydana gelen patlamada bir kişi ağır yaralandı.

29.05.2020 18:04 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:09

Müstakil evde patlama: 1 ağır yaralı

Patlama sonrası ev kullanılamaz hale geldi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta müstakil bir evde meydana gelen patlamada bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Onikişubat İlçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Dağ'ın (24), ikamet ettiği evde henüz bilinmeyene nedenle patlama meydana geldi. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sonrası bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise, evde bulunan Dağ'ın yerde nefes nefese kaldığı görüldü.

Ağır yaralanan Hüseyin Dağ, 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. Ekipler, patlamanın doğalgaz kaynaklı olma ihtimali üzerinde duruyor.

Öte yandan olayın görgü tanığı Mehmet Koca ise, "Evdeki kanepede uzanırken çok şiddetli bir patlama sesi duydum. Hemen evden çıkınca itfaiye ve ambulansı aradık. Evdeki arkadaş yürüyerek dışarı çıkıyordu. Elleri ve ayakları yanmış vaziyette sağlık görevlileri müdahale etti" diye konuştu.

Müstakil evde patlama: 1 ağır yaralı

Kaynak: İHA

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