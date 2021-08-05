Mustafakemalpaşa'dan Muğla'ya yardım eli
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mustafakemalpaşa'dan Muğla'ya yardım eli

İhlas Haber Ajansı / Onur Nuyan - Haberler | Yerel

Mustafakemalpaşa'dan Muğla'ya yardım eli Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin koordinasyonunda, yardımsever vatandaşların desteği ile hazırlanan yardım TIR'ı orman yangınlarıyla mücadele eden Muğla bölgesindeki ekipler ve mağdur vatandaşlar için yola çıktı.

Mustafakemalpaşa'dan Muğla'ya yardım eli

BURSA - Bursa Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin koordinasyonunda, yardımsever vatandaşların desteği ile hazırlanan yardım TIR'ı orman yangınlarıyla mücadele eden Muğla bölgesindeki ekipler ve mağdur vatandaşlar için yola çıktı.

28 temmuzdan beri orman yangınlarıyla boğuşan bölge için başlatılan yardım seferberliği kısa sürede çığ gibi büyürken başta su olmak üzere acil ve hayati öneme sahip malzemelerden oluşan yardım TIRI, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar ve Meclis Üyeleri tarafından, Adnan Menderes Meydanı'ndan afet bölgesine uğurlandı. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Ülkemizin ciğerleri yanıyor bir nebzede olsa kadirşinas halkımızla beraber başta su olmak üzere ayni yardımları belediyemiz koordinasyonu ile afet bölgesine gönderiyoruz. Sağ olsunlar ilçe halkımız kampanyaya anında cevap vererek destek oldular. Tüm meclis üyelerimizle birlikte parti gözetmeksizin el birliği ile yardımların toplandığı tırımızı gönderdik" dedi.

Yardımların ihtiyaç olduğu sürece devam edeceğini söyleyen Başkan Kanar, "Halkımızın ne kadar yardımsever olduğunu biliyoruz yaraları sarmak için afet bölgesine desteğimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Başkan Mehmet Kanar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin güçlü olduğuna vurgu yaparak yangınların söndürüleceğini biliyoruz. Bir tane yanan yerin bin tane olarak diriltileceğini de biliyoruz. Yangınlar sebebiyle hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Çağrımıza ses vererek dayanışmaya katkı sunan Mustafakemalpaşa halkına yardımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Mustafakemalpaşa'dan Muğla'ya yardım eli
Mustafakemalpaşa'dan Muğla'ya yardım eli
Mustafakemalpaşa'dan Muğla'ya yardım eli
Mustafakemalpaşa'dan Muğla'ya yardım eli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Nuyan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mustafa Şentop Mustafa Varank Bekir Pakdemirli Jülide İskenderoğlu
Magazin Aleyna Tilki Haluk Levent Demet Akalın Yıldız Tilbe
Spor Ali Koç Mesut Özil Burak Elmas Abdullah Avcı Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mustafakemalpaşa'dan Muğla'ya yardım eli - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.08.2021 08:19:15. #1.13#

title