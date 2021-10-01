Mustafa Yeneroğlu kimdir? Mustafa Yeneroğlu kaç yaşında, aslen nerelidir? Mustafa Yeneroğlu hayatı ve biyografisi!

30 Ekim 2019 tarihinde ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa eden Mustafa Yeneroğlu, son dönemde vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Yeneroğlu ile ilgili internette en çok "Mustafa Yeneroğlu kimdir? Mustafa Yeneroğlu kaç yaşında, aslen nerelidir?" soruları merak edilmektedir. İşte detaylar. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

MUSTAFA YENEROĞLU KİMDİR?

Mustafa Yeneroğlu, 1 Temmuz 1975 yılında, Bayburt'ta doğan Türk siyasetçi ve avukattır.

1976 yılında ailesiyle birlikte Almanya'nın Köln şehrine yerleşti. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1987 yılından itibaren, yurt dışındaki sivil toplum çalışmalarına aktif olarak katıldı. Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Yurt Dışı Vatandaşlar Danışma Kurulu Üyeliği ile Ayrımcılık ve Irkçılıkla Mücadele Derneği Kurucu Başkanlığı görevlerinde bulundu. Perspektif ve Sabah Ülkesi dergilerini yönetti. IGMG Genel Sekreteri olarak görev yaptı. 2015-2017 yılları arasında Göç Araştırmaları Vakfı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

Siyasi yaşamı

Haziran ve Kasım 2015 ile 24 Haziran 2018 Türkiye Milletvekili Genel Seçimlerinde AK Parti İstanbul Milletvekili olarak seçildi. 18 Ağustos 2018'de AK Parti MKYK üyeliğine seçildi. 2017-18 yılları arasında TBMM Anayasa Komisyonu ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Türk Grubu üyeliği görevinde bulundu. 28 Ekim 2019 tarihinde MKYK üyeliğinden, 30 Ekim 2019 tarihinde ise Adalet ve Kalkınma Partisi'nden istifa etti. 9 Mart 2020 tarihinde Ali Babacan tarafından kurulan Demokrasi ve Atılım Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer aldı. TBMM 25., 26. ve 27. Dönem İstanbul Milletvekilidir.

Özel hayatı

Yeneroğlu, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Sizce Türkiye, parlamenter sisteme dönmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) September 30, 2021

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