Mustafa Yavuzcan bulundu mu? Serap Paköz Gerçeğin Peşinde'de aranan Mustafa Yavuzcan kimdir?

STAR TV ekranlarında yer alan programlardan olan Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde'de ele alınan Mustafa Yavuzcan konusu hakkında Mustafa Yavuzcan bulundu mu? Serap Paköz Gerçeğin Peşinde'de aranan Mustafa Yavuzcan kimdir? sorularının yanıtları aranıyor.

Ekranlarda yer alan programlardan biri olan Serap Paköz'ün sunumuyla izlediğimiz Gerçeğin Peşinde'de ele alınan konulardan biri de Mustafa Yavuzcan oldu. Ocak ayının üçüncü haftasından itibaren işlenen konuya dair detaylar haberimizde.

MUSTAFA YAVUZCAN BULUNDU MU?

25 yaşında olan Mustafa Yavuzcan'ı aramak için ailesi Serap Paköz'ün sunduğu Gerçeğin Peşinde programına katıldı. Ocak ayının üçüncü haftasında ilk kez çıktıkları programda çocuklarına ulaşmaya çalışıyorlar. Karaman'da kaybolan Mustafa Yavuzcan'ı görenler son olarak Karaman ile Mut arasında kalan mağaralara jandarmaları yönlendirdi.