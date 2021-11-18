Mustafa Yaman kimdir? Mardin Kayyımı Mustafa Yaman kimdir? Mustafa Yaman biyografisi

MARDİN (Haberler.com) - Mustafa Yaman kimdir? sorusunun yanıtı gündemde yer alan haberler in ardından araştırılan konular arasında yer aldı. Mustafa Yaman kimdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor.

MUSTAFA YAMAN KİMDİR?

Mustafa Yaman, (d. 1961 Osmancık, Çorum Türkiye), Türk bürokrat. 1985 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. 1986 yılında Kütahya İlinde Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Bir yıl süre ile Belçika'da dil eğitimi gördü.

Kaymakam Adaylığı stajı döneminde Ürgüp Kaymakam Vekilliği görevinde bulundu. Almus, Mazgirt, Bozova, Delice, Beypazarı ve Niksar ilçelerinde Kaymakamlık yaptı. İçişleri Bakanlığı Merkez Teşkilatına Hukuk Müşavirliği, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdür Yardımcılığı, Personel Genel Müdür Yardımcılığı ve Personel Genel Müdürlüğü görevlerinde bulundu. 18 Mayıs 2007 tarihinde Tunceli Valiliğine atanmıştır. İçişleri Bakanlığının 10 Haziran 2009 tarihli 10030 numaralı yazısı ve Bakanlar Kurulunun 11 Haziran 2009 tarihli kararıyla Giresun Valiliği görevine atanmıştır. Bakanlar Kurulunun 12 Mart 2011 tarihli kararıyla Kırklareli Valiliği görevine atanmıştır. 15 Eylül 2014 Valiler kararnamesi ile Balıkesir valisi olarak atanmıştır.

1 Haziran 2016 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Mardin Valiliğine atanmıştır. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

MARDİN VALİSİ KİMDİR?

Günümüzde Mardin Valisi, Mahmut Demirtaş'tır. Demirtaş, (d. 1965, Çiçekdağı, Kırşehir), Türk bürokrat. Mardin valisi ve Büyükşehir belediye başkanı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun olmuştur.

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