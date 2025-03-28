Kahve zincirinden video paylaşan AK Partili Mustafa Varank hakkında 'örtülü reklam' soruşturması

AK Partili Mustafa Varank hakkında soruşturma
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Mustafa Varank'a neden soruşturma açıldı?

Mustafa Varank'a neden soruşturma açıldı?
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Espressolab boykotuna AK Partili milletvekilleri tepki göstermiş, partililer işletmeye akın etmişti. Ticaret Bakanlığı kahve videosu sonrası Mustafa Varank'a soruşturma başlattı. Peki, Mustafa Varank'a neden soruşturma açıldı?

Ticaret Bakanlığı, sosyolog ve gastronomi yazarı Vedat Milor hakkında YouTube kanalında yayınladığı Kent Lokantası videosundan dolayı "örtülü reklam" soruşturması başlatmıştı. Benzer bir durum da AK Parti Milletvekili Mustafa Varank için yaşandı. Bakanlık, Varank'ın Espressolab paylaşımı için inceleme başlattı. Varank soruşturma haberini kendisi duyurarak "Neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım" dedi. Peki, Mustafa Varank'a neden soruşturma açıldı?

MUSTAFA VARANK'A NEDEN SORUŞTURMA AÇILDI?

Espressolab boykotuna karşı AK Partili vekil Mustafa Varank'a işletmeden görüntü paylaşmıştı. Ticaret Bakanlığı Varank'a 'Örtülü reklam' soruşturması başlattı. Soruşturmayı Mustafa Varank sosyal medya hesabından paylaştı.

Mustafa Varank paylaşımında şunları söyledi:

"Şikayetler ve benim de talebim doğrultusunda Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu Başkanlığı, paylaşımım ile ilgili inceleme başlatmış, tarafıma cevaplanmak üzere sorular göndermiştir.

Paylaşımın, reklam amaçlı değil CHP Genel Başkanı'nın yerli markalara karşı hasmane, ayrımcı ve faşizan siyasi tutumuna karşı yapıldığı zaten kamuoyunun malumu. Ama bu eylemle, maddi çıkar karşılığı örtülü reklam arasındaki farkı herkesin anlaması için Bakanlığımızın soruşturmasında talep edilen cevap ve bilgileri süresi içerisinde kendilerine teslim edip, neticeyi şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacağım. Hassasiyeti sebebiyle Ticaret Bakanlığı'na teşekkür ediyorum."

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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