Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ evli mi? Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandılar mı?
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Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ evli mi? Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandılar mı?

11 Şubat 1977 yılında dünyaya gelen Mustafa Üstündağ, tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur. Peki, Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ nerelidir?

Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ evli mi? Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandılar mı?
25.08.2020 15:27 | Son Güncelleme: 25.08.2020 15:32

2010 yılında Ecem Özkaya ile evlendi. Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran karakterini canlandıran Mustafa Üstündağ hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Mustafa Üstündağ kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler.

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ KİMDİR?

Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde tiyatro eğitimi alan oyuncu Kocaeli Bölge Tiyatrosu, Kartal Sanat İşliği, MSM Oyuncuları sahnelerinde görev aldı. Pervasız Tiyatro'da devam etti. Atv'de yayınlanan Yersiz Yurtsuz dizisinde Ferdi Tayfur'un oğlunu, Zincirbozan filminde ülkücü Talat'ı oynadı. Zeynep'in Sekiz Günü'nde Ali rolüyle bir üçkâğıtçıyı canlandırdı.

Kurtlar Vadisi Pusu adlı tv dizisinde Muro karakterini canlandırdı. Muro: Nalet Olsun İçimdeki İnsan Sevgisine adlı filmde büyük ilgi gördü. 2017 yılında konuk oyuncu olarak Çukur dizisinde Kahraman Koçovalı karakterini oynadı. 2018-2020 yılları arasında da Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Boran Kayalı karakterini canlandırmıştır.

Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ evli mi? Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandılar mı?

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ'IN OYNADIĞI DİZİLER

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz - Boran Kayalı (2018-2020), Tehlikeli Karım - Fırat Engin (2018), Çukur - Kahraman Koçovalı (2017), Bana Sevmeyi Anlat - 2016 - (Haşmet Tuğcu), Muhteşem Yüzyıl Kösem - Kara Davut Paşa (2016), Aşkın Kanunu - Çetin (2014-2015), Uğurlanmış Arzular - (2013), Neyin Eksik, Merhamet - Sermet Karayel (2013-2014), Karanlıklar Çiçeği - (2012), İzmir Çetesi - Selami (2011),Cümbür Cemaat, Kurtlar Vadisi Pusu - Muro (2007-2009), Keje, Bedel, Yarım Elma (2002-2003), Yılan Hikâyesi, Bizim Aile, Aşka Sürgün, Dikkat Bebek Var, Uy Başuma Gelenler - Cemal, Emret Komutanım - (2005), Zincir Bozan, Hayalet, Hayat Bilgisi - (2004), Yedi Numara, Yersiz Yurtsuz, Cennet Mahallesi dizileri bulunmaktadır.

Mustafa Üstündağ kimdir? Mustafa Üstündağ evli mi? Mustafa Üstündağ ile Ecem Özkaya boşandılar mı?

MUSTAFA ÜSTÜNDAĞ VE ECEM ÖZKAYA BOŞANDILAR MI?

Rol aldıkları dizi setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan ve 2010 yılında nikah masasına oturan Ecem Özkaya ile Mustafa Üstündağ, yeni yılın ilk ayında boşanmışlardı. İkili dost kalabildikklerini her fırsatta gösteriyo.

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