Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşinden ilk açıklama: Kalbin alt köşesinden pıhtı alındı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşinden ilk açıklama: Kalbin alt köşesinden pıhtı alındı

13.11.2020 14:47 | Son Güncelleme: 14.11.2020 08:33

'Uzaylı türkücü' olarak anılan Mustafa Topaloğlu, dün Demet Akalın ile Alişan'ın programına konuk olduktan sonra kuliste fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen şarkıcıya anjiyo yapıldı.

Renkli kişiliği ve eğlenceli şarkılarıyla sıkça adından söz ettiren Mustafa Topaloğlu, dün sevenlerini korkuttu. Katıldığı programın bitmesinin ardından kulise geçen Topaloğlu, bir anda terleyip bembeyaz oldu. Eşinin kalp krizi geçirdiğini anlayan Hasibe Topaloğlu, hemen yardım çağırarak en yakın hastaneye gittiler.

"KALBİN SAĞ ALT KÖŞESİNDEN PIHTI ALDILAR"

Milliyet'te yer alan habere göre, gözyaşları içinde eşinden gelecek güzel haberi bekleyen Hasibe Topaloğlu, hastane önünde kendisini bekleyen muhabirine yaptığı açıklamada "Çok korktum, çok terledi ve bembeyaz oldu. Kalbin sağ alt köşesinden bir pıhtı alındığını söylediler. Kurtuldu çok şükür. Yoğun bakımda kalacak" diyerek gözyaşı döktü.

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşinden ilk açıklama: Kalbin alt köşesinden pıhtı alındı

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Ünlü türkücünün oğlu Çağlayan Topaloğlu, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada "Şu an anjiyo yapılıyor. Kalp krizi geçirdi. İnşallah güzel haberler alacağız" ifadelerini kullandı. Hayati tehlikeyi atlatan Topaloğlu, 72 saat yoğun bakımda tedavi edilecek.

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşinden ilk açıklama: Kalbin alt köşesinden pıhtı alındı
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşinden ilk açıklama: Kalbin alt köşesinden pıhtı alındı
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşinden ilk açıklama: Kalbin alt köşesinden pıhtı alındı
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşinden ilk açıklama: Kalbin alt köşesinden pıhtı alındı

İlgili Haberler

Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu apar topar hastaneye kaldırıldı
Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu apar topar hastaneye kaldırıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum Lütfi Elvan İlham Aliyev Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Özge Özder İlker Aksum Demet Akalın Hazar Ergüçlü
Spor Fatih Terim Gökhan Gönül Malcolm Thomas Dorukhan Toköz Mustafa Cengiz
Daha Fazla Kız Türk Medya Asker
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kalp krizi geçiren Mustafa Topaloğlu'nun eşinden ilk açıklama: Kalbin alt köşesinden pıhtı alındı - Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.11.2020 08:33:08. #1.15#
title