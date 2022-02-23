Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti: Geliyor gelmekte olan - Haberler
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Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil ve oğlu Ömer Sarıgül, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti: Geliyor gelmekte olan

Haberler.com - Güncel
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, oğlu Ömer Sarıgül ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Kotil, ziyarete ilişkin kareleri sosyal medya hesabından "Geliyor gelmekte olan" ifadeleriyle paylaştı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sık sık yaptığı çıkışlarla gündeme gelen Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil'i misafir etti.

"GELİYOR GELMEKTE OLAN"

Aylin Kotil, dün gerçekleşen ziyaretinden fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı. Kotil, Kılıçdaroğlu'nu ziyaretinden iki kareyi "Geliyor gelmekte olan" mesajıyla yayınladı.

Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti: Geliyor gelmekte olan

OĞLU İLE BİRLİKTE GİTTİ

Aylin Kotil'e Kılıçdaroğlu ziyaretinde oğlu Ömer Sarıgül eşlik etti. Odatv'nin ulaştığı fotoğrafta Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki Özel Kalem Müdürü Şükran Kütükçü'nün de bulunduğu görüldü.

Mustafa Sarıgül'ün eski eşi Aylin Kotil, Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti: Geliyor gelmekte olan

Haberler.com - Güncel

Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül, Aylin Kotil, Güncel, Haberler

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