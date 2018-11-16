Mustafa Sandal Paylaşımıyla Kafaları Karıştırdı
İki çocuğunun annesi Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini geçen Haziran ayında bitiren Mustafa Sandal, özel hayatındaki hızıyla herkesi şaşırttı.
Adı geçen ay Ceren Hindistan'la anılan popçu, ilişkiyi yalanlasa da oyuncuya attığı aşk mesajları ortaya çıkmıştı. Ardından bir diğer oyuncu Irmak Ünal ile birlikte olduğu iddia edilen 48 yaşındaki şarkıcı, geçen gün çocuklarıyla birlikte Londra'ya gitti.
LONDRA'DA BULUŞTULAR
Londra'da oyuncu-şarkıcı Serel Yereli ile buluşan Mustafa Sandal çektirdiği fotoğrafa, "Londra'dan sevgilerle. Serel Yereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşallah bu güzel yürek çok" notunu yazdı. Serel Yereli, Mustafa Sandal'ın paylaşımına "Yaa istersek dağlar, dağlar" mesajıyla cevap verdi.
YORUMLAR (21)
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BENCE BU MISTO, MOTORU DAĞITTI ZAR. . ALLAH ISLAH ETSİN.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Musti, bi karar ver artik-:)Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Musti Namık Kemalin yerine göz dikti galiba.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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kız güzelmişCevap Yaz Yayından Kaldır
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Emina kim ya? Fazla değer verdiler ona..Musti harika birisi..İnşallah gonlune gore bulur istediklerini...Cevap Yaz 8 1 Yayından Kaldır