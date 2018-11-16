Mustafa Sandal Paylaşımıyla Kafaları Karıştırdı

Mustafa Sandal Paylaşımıyla Kafaları Karıştırdı

İki çocuğunun annesi Emina Jahovic'le 10 yıllık evliliğini geçen Haziran ayında bitiren Mustafa Sandal, özel hayatındaki hızıyla herkesi şaşırttı.

Adı geçen ay Ceren Hindistan'la anılan popçu, ilişkiyi yalanlasa da oyuncuya attığı aşk mesajları ortaya çıkmıştı. Ardından bir diğer oyuncu Irmak Ünal ile birlikte olduğu iddia edilen 48 yaşındaki şarkıcı, geçen gün çocuklarıyla birlikte Londra'ya gitti.

LONDRA'DA BULUŞTULAR

Londra'da oyuncu-şarkıcı Serel Yereli ile buluşan Mustafa Sandal çektirdiği fotoğrafa, "Londra'dan sevgilerle. Serel Yereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşallah bu güzel yürek çok" notunu yazdı. Serel Yereli, Mustafa Sandal'ın paylaşımına "Yaa istersek dağlar, dağlar" mesajıyla cevap verdi.

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR (21)

Tüm 21 yorumu okumak için tıklayın
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.