Mustafa Sandal Paylaşımıyla Kafaları Karıştırdı

Adı geçen ay Ceren Hindistan'la anılan popçu, ilişkiyi yalanlasa da oyuncuya attığı aşk mesajları ortaya çıkmıştı. Ardından bir diğer oyuncu Irmak Ünal ile birlikte olduğu iddia edilen 48 yaşındaki şarkıcı, geçen gün çocuklarıyla birlikte Londra'ya gitti.

LONDRA'DA BULUŞTULAR

Londra'da oyuncu-şarkıcı Serel Yereli ile buluşan Mustafa Sandal çektirdiği fotoğrafa, "Londra'dan sevgilerle. Serel Yereli ile birlikte keyifli bir akşam yemeği sonrası. Çok güzel yerlere gidecek maşallah bu güzel yürek çok" notunu yazdı. Serel Yereli, Mustafa Sandal'ın paylaşımına "Yaa istersek dağlar, dağlar" mesajıyla cevap verdi.