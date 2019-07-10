Mustafa Sandal, Melis Sütşurup'un ayrılık iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal ile Melis Sütşurup, 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz haftalarda bitirmişti. Ayrılık sonrası röportaj veren Sandal, "Melis ile güzel vakit geçirdik" dedi. Bu açıklamaya sinirlenen Sütşurup ise 2. Sayfa'ya özel açıklama yaparak ayrılığa aldatmanın değil daha çirkin bir şeyin sebep olduğunu söyledi. Melis Sütşurup'un bu açıklamaları karşısından Mustafa Sandal, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"İYİ VAKİT GEÇİRDİK AMA ANLAŞAMADIK OLMADI"

Yazılı açıklama yapan Mustafa Sandal, şunları söyledi: "Her ilişki sonrası illa kavga etmek mi doğru olan? Elbette hayır! En azından benim tarzım değil. "İyi vakit geçirdik ama anlaşamadık olmadı" demek midir kötü olan? Evet kıymetli günlerdi, kaliteli zaman geçirdik ama maalesef olmadı ve ayrıldık. Bu kadar net. Benden bir kadın ve iyi bir anne için kötü cümleler söylememi beklemesin kimse…

"ÇİRKİN İMALAR"

Ve evet iki tane aslan gibi evladım var ve onlara "Size üvey kardeş getirmeyeceğim" diye söz verdiğim doğru. Hayat neler getirir bilemem ama sözümü tutmaya çalışacağım… Ayrılık sonrası sorulan bir soruya karşı tarafı incitmeden yanıt vermek isteyerek hata mı yaptım? Hayır bence hata yapmadım… Peki, kırmak istemeden iyi niyetle söylediğim cümlelerin karşılığı "çirkin imalarda bulunmak" mı olmalı? Bunun cevabını da güzel ve iyi kalpli insanların yorumuna bırakıyorum.

"BİZ BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ O BANA YETER"

İyi niyetle başlayan ilişkilerin, şayet bitecekse (ki bunu kimse istemez) yine iyi niyetle ve güzel cümlelerle bitmesi dileklerimle… Biz 25 yıldır birbirimizi çok iyi tanıyoruz ya o bana yeter dostlar."