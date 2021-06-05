Mustafa Sandal'la ilgili şok iddia...

Göcek'teki marinaya geçtiğimiz yıldan kalma yaklaşık 50 bin TL borcu olduğu konuşulan Musti'nin artık teknesini buraya bağlamasına izin yok. Bu arada Mustafa Sandal'la ilgili yayılan "Uçan kuşa borcu var" dedikoduları ise son dönemde iyice alevlendi.

Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre; Aylardır eski eşi Emina Jahovic'e olan 26 aylık nafakasını ödemediği iddiasıyla gündemde olan Mustafa Sandal, 'ekonomik krizde' olduğunu bahane etmişti. Ancak Musti'nin geçtiğimiz günlerde kendisine 1.7 milyon TL'lik bir araç alması, şaşkınlık yarattı.Son dönemde birbiri ardına reklamlarda oynayan Mustafa Sandal'ın şimdi de Göcek'teki marinaya borcu olduğu iddia edildi.

D-Marin'e geçtiğimiz yıldan kalma yaklaşık 50 bin TL'lik borcu olduğu konuşulan ünlü sanatçının, buraya teknesiyle girişi ise yasaklandı. Bu arada Mustafa Sandal'la ilgili yayılan "Uçan kuşa borcu var" dedikoduları ise son dönemde iyice alevlendi.

2015 yılında eski eşi Emina'nın beğendiği yata 5 milyon dolara sahip olan ve geçtiğimiz sene bu motor yatı satıp kendisine yelkenli alan Mustafa Sandal, iddialara göre kaptanının maaşını da uzun süre ödemedi.

Kaynak: Snob Magazin