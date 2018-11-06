Mustafa Sandal'ın Gizemli Aşkı Ortaya Çıktı!

Haziranda Emina Jahovic'le boşanan Mustafa Sandal, geçen günlerde gizemli bir güzelle fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı. Mustafa Sandal'ın paylaşımında yüzünü gizlediği güzelin oyuncu Ceren Hindistan olduğu iddia edilmiş; ancak popçu, "Benim için yeni biten bir evliliğin ardından bu kadar çabuk ciddi bir ilişkiye başlamak zor!" demişti. Magazinci Erol Köse ise geçen ay Göcek'e giden 48 yaşındaki popçunun tatilde yalnız olmadığını iddia etti.

SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI

Erol Köse, Mustafa Sandal'ın gizemli aşkının Ayşegül Işık adlı genç bir kız olduğunu öne sürdü. İkiliyi Göcek tatilinde aynı gün ve aynı yerden yaptıkları paylaşımlar ele verdi. Ayşegül Işık, gizli aşk ortaya çıkınca panikleyip önce sosyal medya hesabını gizleyip sonra kapattı. Bir dönem Ataköy'deki bir AVM'de manikürcülük yapan daha sonra da ablası ile butik açan Ayşegül Işık'ın sosyal medya hesabını kapatması ise iddiayı doğrular gibi. Ayşegül Işık, popçunun köpeği Lucy ile de fotoğrafını Instagram'da paylaşınca yakayı ele verdi.

HEVESİ KURSAĞINDA KALDI!

Ceren Hindistan, fotoğraftaki güzelin kendisi olduğu iddia edilince Musti'den sosyal medyada aşk mesajları aldığını itiraf etmişti. Mustafa Sandal'ın bu paylaşımındaki güzelin Ceren Hindistan olduğu konuşulmuş; ancak popçu, bu iddiayı jet hızıyla yalanlamıştı.

MERAK KONUSU OLDU

Emina Jahovic'le aşkını geçen günlerde yaptığı paylaşımla ilan eden Sadettin Saran ise ilişkiyi konuşmaktan kaçınıyor. Öte yandan; önceki gün bir röportajında "Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım, her şey ortada" diyen 54 yaşındaki iş insanı, bir takipçisinin şu yorumunu beğenerek ise şaşırttı: "Eşini aldattığı haberleriyle defalarca gündem olan Sandal; efendi adam olarak lanse edilirken Saran, evli olduğu süre boyunca hiçbir aldatma haberine karışmadığı halde çapkın adam olarak lanse ediliyor. Oysa ki Saran'ın ilişkilerine bakıldığında hepsinin uzun süreli ciddi ilişkiler olduğu görülebilir." Aylardır aşklarını gizleyen Emina Jahovic ile Sadettin Saran'ın basının karşısına ne zaman geçeceği merak ediliyor.