Mustafa Sandal'ın Gizemli Aşkı Ortaya Çıktı!
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada bir güzelle fotoğrafını paylaşarak olay olan Mustafa Sandal'ın, gizemli aşkı ortaya çıktı. Popçunun, Ceren Hindistan olduğu söylenen gizemli sevgilisinin aslında Ayşegül Işık adlı bir genç kız olduğu iddia edildi.
Haziranda Emina Jahovic'le boşanan Mustafa Sandal, geçen günlerde gizemli bir güzelle fotoğrafını Instagram'da paylaşmıştı. Mustafa Sandal'ın paylaşımında yüzünü gizlediği güzelin oyuncu Ceren Hindistan olduğu iddia edilmiş; ancak popçu, "Benim için yeni biten bir evliliğin ardından bu kadar çabuk ciddi bir ilişkiye başlamak zor!" demişti. Magazinci Erol Köse ise geçen ay Göcek'e giden 48 yaşındaki popçunun tatilde yalnız olmadığını iddia etti.
SOSYAL MEDYA HESABINI KAPATTI
Erol Köse, Mustafa Sandal'ın gizemli aşkının Ayşegül Işık adlı genç bir kız olduğunu öne sürdü. İkiliyi Göcek tatilinde aynı gün ve aynı yerden yaptıkları paylaşımlar ele verdi. Ayşegül Işık, gizli aşk ortaya çıkınca panikleyip önce sosyal medya hesabını gizleyip sonra kapattı. Bir dönem Ataköy'deki bir AVM'de manikürcülük yapan daha sonra da ablası ile butik açan Ayşegül Işık'ın sosyal medya hesabını kapatması ise iddiayı doğrular gibi. Ayşegül Işık, popçunun köpeği Lucy ile de fotoğrafını Instagram'da paylaşınca yakayı ele verdi.
HEVESİ KURSAĞINDA KALDI!
Ceren Hindistan, fotoğraftaki güzelin kendisi olduğu iddia edilince Musti'den sosyal medyada aşk mesajları aldığını itiraf etmişti. Mustafa Sandal'ın bu paylaşımındaki güzelin Ceren Hindistan olduğu konuşulmuş; ancak popçu, bu iddiayı jet hızıyla yalanlamıştı.
MERAK KONUSU OLDU
Emina Jahovic'le aşkını geçen günlerde yaptığı paylaşımla ilan eden Sadettin Saran ise ilişkiyi konuşmaktan kaçınıyor. Öte yandan; önceki gün bir röportajında "Özel hayatımla ilgili konuşmayacağım, her şey ortada" diyen 54 yaşındaki iş insanı, bir takipçisinin şu yorumunu beğenerek ise şaşırttı: "Eşini aldattığı haberleriyle defalarca gündem olan Sandal; efendi adam olarak lanse edilirken Saran, evli olduğu süre boyunca hiçbir aldatma haberine karışmadığı halde çapkın adam olarak lanse ediliyor. Oysa ki Saran'ın ilişkilerine bakıldığında hepsinin uzun süreli ciddi ilişkiler olduğu görülebilir." Aylardır aşklarını gizleyen Emina Jahovic ile Sadettin Saran'ın basının karşısına ne zaman geçeceği merak ediliyor.
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Zenginin sadece parası değil, aynı zamanda hayatı da züğürdün çenesini yoruyormuş.Cevap Yaz 13 Yayından Kaldır
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İyi de Ceren Hindistan o fotoğraftaki kız olmadığını biliyor da oyum diye yalan itirafta bulunuyor?Cevap Yaz 3 1 Yayından KaldırYETERRR: AYNEN NEDEN OZAMAN EVET BİR İLİŞKİMİZ VAR DEDİ.ÇOK TUHAF1 Yayından Kaldır
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kimsekimse icin yas tut mazzzz cocuk haaa olan cocuklara olur hic merak etmeyin travma senelersnrada olsa cikar yazik dusunsenize erkek cocugu varsa hele kiz cocugu varsayan diCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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zanilerCevap Yaz 1 Yayından Kaldır