Mustafa Sandal'ın Eski Eşi Emina Jahoviç'ten Sınırları Zorlayan Fotoğraf!

Mustafa Sandal'dan sonra yaşadığı aşklarla çok konuşulan Emina Jahoviç, cesur fotoğrafıyla sınırları zorladı.

"MUSTAFA'DAN SONRA NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI"

Mustafa Sandal'dan boşanarak aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Emina Jahoviç'in sınırları zorlayan fotoğrafı sosyal medyada olay yarattı. Emina Jahoviç'in fotoğrafına sosyal medya kullanıcıları da sessiz kalmadı. Jahoviç'in bazı hayranları fotoğrafı beğenirken bazı takipçileri ise eleştiri yağmuruna tuttu. Jahoviç'in bir takipçisi fotoğrafa, "Mustafa Sandal'dan ayrıldıktan soran ne yapacağını şaşırdı." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Gerçekten çok başarılı bir fotoğraf emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." yorumunu yaptı.

MUSTAFA SANDAL'A TARKAN ŞARKISIYLA GÖNDERME YAPMIŞTI

Mustafa Sandal ile geçtiğimiz sene evliliğini bitiren Emina Jahoviç, eski eşine ezeli rakibi Tarkan'ın Sevdanın Son Vuruşu şarkısıyla gönderme yapmıştı. Sırp şarkıcı, eski eşini ezeli rakibi Tarkan'la vurdu. Emina Jahovic, aracında Tarkan'ın 'Sevdanın Son Vuruşu' şarkısını dinlediği anları Instagram'da paylaşmıştı. Jahovic'in bu hamlesi 90'lı yıllardan bu yana süregelen Tarkan ile Mustafa Sandal'ın rekabetini akıllara getirmişti.