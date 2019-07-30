Mustafa Sandal ile ayrılan Melis Sütşurup, eski sevgilisine geri döndü
10 gün önce şarkıcı Mustafa Sandal ile ayrılan sosyetik güzel Melis Sütşurup, eski sevgilisi Serkan Acar'a geri döndü. Birbirlerine ikinci bir şans veren çift, ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.
Sosyetik güzel Melis Sütşurup, Mustafa Sandal'la 7 aylık aşkını bitirdikten sonra gözlerden uzak tatil yapmak için iki hafta önce Marmaris'e gitmişti. Sandal'la olaylı bir şekilde ilişkisini sonlandıran Sütşurup, tatilde eski sevgilisine geri döndü.
ESKİ AŞKINA GERİ DÖNDÜ
Takvim'in haberine göre ıssız bir koydaki çadır kampında inzivaya çekilen sosyetik güzelin yalnız olmadığı ortaya çıktı. Sütşurup, Mustafa Sandal'dan önce aşk yaşadığı iş adamı Serkan Acar'la buluştu. Aylar sonra Marmaris'te buluşmak için sözleşen eski sevgililerin aşkı, burada küllerinden yeniden doğdu.
SEVGİLİSİNİN LÜKS ARABASINDA POZ VERDİ
Bir hafta doğayla iç içe romantik anlar yaşayan ikili, önceki gün de Boğaz'da keyif yaptı. Poyrazköy'deki bir balık restoranında buluşan ikili, daha sonra iş adamının lüks teknesiyle Boğaz'da gezintiye çıktı. Sütşurup, daha sonra iş adamının üstü açık klasik otomobilinde verdiği pozu Instagram'da paylaştı.
-
Sırada ben vardım yapılır bu beeeCevap Yaz Yayından Kaldır
-
YAHU SİZ BU ÇOK GÜZELDİ, HARİKAYDI DAN BAŞKA LAF BİLMEZLERE BU KADAR ÖNEM VERİR BİZEDE BÖYLE LANSE EDERSENİZ BUNLAR DAHA ÇOOOOOK AMA ÇOK KENDİLERİNİ ÖNEMLİ SANIR.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Kız yeni eniştenin tipini ne? Attan inip neye binmişsin farkındamısın??Cevap Yaz Yayından Kaldır
-
bu ne ya üç ay biriyle bir ay biriyle canları istedimi karışık bu artislerle evlilik olmaz herkes üstlerinden gecti millete iyi örnek olacaklarına kötülüğe sevk ediyorlarCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
-
Maşallah bunlarda da ne mide var. Olmadı yeni aşkıma döndüm. Memleket ne hale geldi ar namus kalmadı . Kimin eli kimin cebinde belli değil. Söze gelirse Müslümanız. Namussuzluk arttı , tacizler arttı neden sanatçı diye geçineneler vatandaşa kötü örnek oluyor . Bazı bayanlar neredeyse çıplak halde dolaşıyor . Bu kadar açılmanın manası ne . Kimlere kendinizi beğendiriyorsunuz. ERkek o şekilde dolaşırsa sapık oluyor peki siz bayanlara ne demeli. Eşeğin kafasına karpuz kabuğunu sokmak buna denir.Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
-
BIRDE MUSTAFA SANDAL A LAF ATIYORDU- NE MIGDELER NE MIGDELERCevap Yaz 9 1 Yayından Kaldır
-
BAZI ÜNLÜLERİN ÖZEL HAYATLARI HAVUZ PROBLEMLERİNDEN DAHA KARIŞIK. . . . . . . . . . . . PES. . . . .Cevap Yaz 7 Yayından Kaldır
-
avutulmuşCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
midesiz ler !!!!!Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
-
Sandal sende hiç kıymet bilmek yok mu? Süt gibi yararlı Şurup gibi faydalı güzel bir bayan bırakılır mı?Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
Şiddet iddiasıyla gündeme gelen Metin Yıldız, eski sevgilisi programa bağlanınca yayını terk etmek istedi