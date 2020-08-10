Mustafa Sandal'dan şaşırtan Emina Jahovic hamlesi! 2018 yılında iki çocuğunun annesi Emina Jahovic'ten boşanan Mustafa Sandal'dan şaşırtan hamleler...

Çocukları Yaman ve Yavuz için sık sık bir araya gelen eski eşler Mustafa Sandal ve Emina Jahovic, önceki gün Yaman'n 12. yaş partisinde buluştu. Sandal, Göcek'te yapılan kutlamadan çekilen kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.





Mustafa Sandal, 1-2 saat içerisinde eski eşinin yer aldığı kareyi kaldırdı. Daha sonra ise sadece oğullarıyla çekilen fotoğraflarını paylaştı.





Kaynak: Snob Magazin