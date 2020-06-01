Mustafa Şahin: "Amacımız, sağlıklı bireyler yetiştirebilmek için yılda en az 300 litre süt ve süt...
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Mustafa Şahin: "Amacımız, sağlıklı bireyler yetiştirebilmek için yılda en az 300 litre süt ve süt...

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Amacımız, sağlıklı bireyler yetiştirebilmek için yılda en az 300 litre süt ve süt ürünü tüketmenin sağlanmasıdır" dedi.

Mustafa Şahin:
01.06.2020 16:11 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:14

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, 1 Haziran Dünya Süt Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, "Amacımız, sağlıklı bireyler yetiştirebilmek için yılda en az 300 litre süt ve süt ürünü tüketmenin sağlanmasıdır" dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, düzenlendiği basın toplantısında 1 Haziran Dünya Süt Gününe ilişkin açıklamalarda bulundu. Şahin, "Dünya Süt Günü, süt tüketiminin günlük beslenmenin olmazsa olmazını teşvik etmek amacıyla, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Uluslararası Sütçülük Federasyonu (IDF)tarafından 2001 yılında başlatılmıştır. Bu yıl etkinliğin 19. yılı kutlanmaktadır. Dünya Süt Günü; Sütün insan beslenmesindeki önemini, ekonomiye ve toplumsal hayata katkılarını hatırlamak ve hatırlatmak için güzel bir fırsat sunmaktadır. Süt, her yaştaki insanın sağlıklı beslenmesinde büyük önem taşımaktadır. Süt, insanın bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı gelişimi için en temel ve en kolay ulaşılabilen gıda olmasının yanı sıra üretim süreciyle de düzenli ve sürekli bir ekonomik kaynak yaratarak toplumsal refaha katkı sağlayan bir üründür. Hızlı büyüme ve gelişme çağındaki çocuklar, gebe ve bebeklerini emziren kadınlar ve yaşlılar başta olmak üzere her yaş grubu için, süt ve süt ürünlerinin yeterli miktarda tüketimi gerekmekte olup, yeterli ve dengeli beslenme için günde en az 2 su bardağı sağlıklı süt içilmesi tavsiye edilmektedir. Ancak ülkemizde süt tüketimi kişi başına yılda ortalama 24-26 litre ile oldukça yetersiz bir durumdadır. Bütün gıdalarda olduğu gibi, gıda güvenliği (food safety) yaklaşım ve kuralları süt tüketimi için de geçerlidir. "Çiftlikten sofraya güvenli gıda" yaklaşımının gereği için bütün önlemlerin alınması hususunda gerekli denetimler yapılıyor ve tedbirler alınıyor. Gıdaya erişimin esas olduğu gıda güvencesinin (food security) de süt tüketimi açısından sağlanması gerekir. Süt tüketiminin arttırılması için erken yaşlardan başlayarak sütün insan sağlığı için öneminin toplumun her kesiminde vurgulanması önem arz etmektedir. Erken yaşlarda başlayan süt içme alışkanlığının hayatın bütününe yayılmasını sağlamak amacıyla tüm kurum ve kuruluşların ortak çalışma yapması ve bu konuda gerekli işbirliğinin sağlanması hususunda gayret sarf etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Şahin, "Türkiye'nin seçimi sağlıklı süt olmalıdır. Sağlıklı sütün tanımı ise; ancak çiftlikten sofraya her aşamada veteriner hekim kontrolünde pastörize edilmiş sütlerden veya hastalıktan ari işletmelerden elde edilen çiğ sütlerdir. Hedefimiz sağlıklı bireyler yetiştirebilmek için kişi başı yılda en az 300 litre süt ve eşdeğeri süt ürünü tüketmenin sağlanmasıdır. Dolayısıyla her koşulda, öngörülen nüfusumuzun süt ve hayvansal protein ihtiyacını karşılayabilmek için hayvan sayımızı ve verimliliğini artırmak, bunun için de hayvancılığa yatırım yapılmasının sağlanması adına da çaba sarf etmekteyiz. Bu gün vesilesi ile bir kez daha süt üreticisi ile tüketicilerinin Dünya Süt Gününü kutluyor. Tüketicilerimizin tavsiyelerimiz doğrultusunda sütlerinin tedarik edilmesi konusunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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