Mustafa Öztürk kimdir? Prof. DR. Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli?

Tefsir ve Kur'an araştırmaları alanında çalışmalar yapmış, birçok kitabı bulunan Mustafa Öztürk kimdir? Prof. DR. Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? Prof. DR. Mustafa Öztürk kitapları!

Tefsir ve Kur'an araştırmaları alanında çalışmalar yapmış, birçok kitabı bulunan Mustafa Öztürk kimdir? Prof. DR. Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? Prof. DR. Mustafa Öztürk kitapları!

MUSTAFA ÖZTÜRK KİMDİR?

Mustafa Öztürk (d. 8 Kasım 1965, Keşap), tefsir ve Kur'an araştırmaları alanında çalışmalar yapmış, çeşitli ilmî eserler vermiş Türk ilahiyatçı ve akademisyen. Öztürk, özellikle tarihselci görüşleriyle tanınır. 1965'te Giresun'un Keşap ilçesine bağlı Kaşaltı köyünde doğdu. 1983'te Giresun İmam Hatip Lisesi'nden, 1987'de Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. 1987-1999 yılları arasında İçel/Mersin ve Giresun'da öğretmen olarak görev yaptı.

1998'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Temel İslâm Bilimleri Bölümü tefsir anabilim dalında "Muvaffakuddîn el-Kevâşî: hayatı, eserleri ve tefsirdeki metodu" başlıklı teziyle yüksek lisansını tamamladı. 1999'da Ondokuz Mayıs Üniversitesi sosyal bilimler enstitüsüne araştırma görevlisi olarak atandı. 2001'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2002'de Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslâm Bilimler Bölümü tefsir anabilim dalında "Tefsirde Bâtınîlik ve Bâtınî Te'vil Geleneği" isimli teziyle doktor ünvânı aldı ve bu çalışması Kitâbiyât Yayınları tarafından "Kur'an ve Aşırı Yorum" adıyla yayımlandı. 2003 yılında Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir anabilim dalına yardımcı doçent olarak atandı. 2005'te "Kur'an'ın Mu'tezilî Yorumu: Ebû Müslim el-İsfahânî Örneği" isimli eserini yayınlayarak doçent, 2011'de profesör oldu. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde Tefsir Anabilim Dalı ve Temel İslâm Bilimleri bölümü başkanı olarak görev yaptı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi akademik kadrosunda da görev alan Öztürk, 2 Aralık 2020'de emekliye ayrıldı. Star gazetesinde başladığı köşe yazarlığını hâlen Karar gazetesinde sürdürmektedir.

MUSTAFA ÖZTÜRK KİTAPLARI

Kur'an Dili ve Retoriği, Kitâbiyât Yay., Ankara 2002.

Kur'an ve Aşırı Yorum, (Doktora Tezi), Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2003.

Kur'an'ı Kendi Tarihinde Okumak, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2004.

Kur'an'ın Mutezilî Yorumu, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2004.

Tefsir Tarihi Araştırmaları, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2005.

Kıssaların Dili, Kitâbiyât Yayınları, Ankara 2006.

Kur'an ve Tefsir Kültürümüz, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2008.

Meal Kültürümüz, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2008.

Tefsirde Ehl-i Sünnet & Şia Polemikleri, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2009.

Kur'an, Tefsir ve Usul üzerine -Problemler, Tespitler, Teklifler-, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2011.

Kur'an-ı Kerim Meali,[3][27] Düşün Yayınları, İstanbul 2011.

Cumhuriyet Türkiye'sinde Meal ve Tefsirin Serencamı, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2012.

Cahiliyeden İslâmiyet'e Kadın, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2012.

Osmanlı Tefsir Mirası, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2012.

Çağdaş İslâm Düşüncesi ve Kur'ancılık, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2013.

Tefsirin Hâlleri, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2013.

Söyleşiler, Polemikler,[3] Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2014.

Kur'an ve Yaratılış, Kuramer/ Kur'an Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul 2015.

Kur'an, Vahiy, Nüzûl, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2016.

Kur'an Kıssalarının Mahiyeti, Kuramer/ Kur'an Araştırmaları Merkezi Yayınları, İstanbul 2016.

Kur'an Tarihi (Hadiye Ünsal ile birlikte), Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2016.

Din Sermayesinden İktidar Devşirmek: FETÖ, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2017.

Kur'an ve Tarihsellik Üzerine, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2018.

İlahi Hitabın Tefsiri 1, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2018.

Siyaset, İtikad, Din, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2019.

Kur'an'a Çağdaş Yaklaşımlar, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2019.

İlahi Hitabın Tefsiri 2, Ankara Okulu Yayınları, Ankara 2020.