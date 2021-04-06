Mustafa Karataş kimdir? Mustafa Karataş kaç yaşında, nereli?

Televizyon ekranlarında yaptığı programlarla tanıdığımız Mustafa Karataş, verdiği sohbet ve vaazlarla faydalı bilgiler aktarıyor. Peki, Mustafa Karataş kimdir? Mustafa Karataş kaç yaşında, nereli? İşte, detaylar…

Dini konularda yaptığı yorum ve eleştirilerle faydalı bilgiler konular veren Mustafa Karataş İslami konularda aydınlatıcı bilgiler veriyor. Mustafa Karataş'nun sohbetlerini dinleyenler onun hakkında araştırmalar yaparken Mustafa Karataş kaç yaşında, nereli ve Mustafa Karataş kimdir konularını araştırdı.

PROF. DR. MUSTAFA KARATAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 20 Mart 1961

Kaç yaşında: 60yaşında

Nereli: Gürün

İlk ve ortaokulu Karabük'te okuyan Karataş, imam hatip lisesine orada başladı, fakat lise eğitimini Kastamonu'da devam etti. 1980'de İstanbul'a gelerek Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne kaydoldu ve burayı 1984'te bitirdi. Aynı üniversitede 1989'da hadis kürsüsünde yüksek lisansını, 1998'de de doktorasını tamamladı. 2000 yılında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne yardımcı doçent olarak Karataş, orada 2008'de doçent ve 2013'te hadis kürsüsünde profesör oldu.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Hadis Anabilim Dalı başkanlığı, Rehberlik Danışmanlık Birimi başkanlığı, Fakülte Kurulu Üyeliği gibi görevlerde bulunan Karataş, güzel san'atlarda hüsn-ü hat dersi de verdi. Üniversitede birçok yüksek lisans ve doktora talebesi yetiştiren Karataş, başarılı olanları burs ve seminerlerle desteklemek için İlim Hizmet Araştırma Merkezi'nde (İHAM) yüzlerce talebe yetiştirdi.

2004 yılından itibaren televizyon programı yapan Mustafa Karataş, bugüne kadar Cuma Sabahları ve Muhabbet Kapısı olmak üzere beş yüzden fazla canlı yayın gerçekleştirdi. Yurtiçi ve yurtdışı konferanslarına, İHAM onursal başkanlığına ve televizyon programlarına devam etmektedir.

Eserleri

1. e-Fetva, Soru-Cevap

2. En Güzel Duâlar

3. Hadis Rivayet Tarihi

4. Hadislerde ve Uygulamada Yemek Duaları

5. Hadislerin Sayısı

6. Hz. Peygamberin Beden Dili

7. İbadetlerde Ruh ve Şekil

8. Kul Peygamber

9. Mutlu Bir Yuva İçin Dört Mektup

10. Şifalar Kitabı