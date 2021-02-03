Mustafa İlker Yücel kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Mustafa İlker Yücel'in hayatı ve biyografisi!
Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Mustafa İlker Yücel de geliyor. Mustafa İlker Yücel'in hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Mustafa İlker Yücel kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, görevi ne? Tüm bilgiler haberimizde.
Mustafa İlker Yücel kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ne, nerede çalışıyor?
MUSTAFA İLKER YÜCEL KİMDİR?
Mustafa İlker Yücel 16 Mayıs 1982 tarihinde İzmir Karşıyaka'da doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini İzmir'de tamamladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'den mezun oldu. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi almaktadır. Ülkemizin seçkin bilim adamlarının denetiminde hazırlanan Atatürk'ün Bütün Eserleri çalışma grubunun arşiv tarama bölümünde çalıştı.
Mustafa İlker Yücel doğum tarihi : 16 Mayıs 1982
Mustafa İlker Yücel kaç yaşında : 48 yaşında
Mustafa İlker Yücel mesleği ne : Gazeteci, Genel Yayın Yönetmeni
Mustafa İlker Yücel nereli : İzmir
2009 yılında Lübnan ve 2010 yılında Suriye'de düzenlenen Uluslararası Antiemperyalist Gençlik toplantılarında Türkiye'yi temsil eden Yücel, Türkiye Gençlik Birliği'nin (TGB) kurucularından olup 3 yıl genel başkanlık görevinde bulundu. M. İlker Yücel Türkiye Gençlik Birliği Başkanlığının ardından Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmenliği görevini üstlendi ve 2013 yılından bu yana gazetecilik yapmaktadır.
Mustafa İlker Yücel, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Vatan Partisi'nden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu.