Mustafa Ender Taner kimdir? Prof. Dr. Mustafa Ender Taner neden öldü?

Tüm Türkiye'nin merakla takip ettiği Şule Çet davasında bilirkişi olarak adından söz ettiren ve araştırma sonuçları merak edilen, Mustafa Ender Taner hakkında yaşanan son dakika gelişmesi büyük merak uyandırdı. Peki, Mustafa Ender Taner kimdir? Prof. Dr. Mustafa Ender Taner neden öldü?

Şule Çet davası hakkında merak edilen ayrıntılar hala var. Bu konuları aydınlatmak için görev alan isimlerden biri olan Prof. Dr. Mustafa Ender Taner hakkında merak edilenleri sizler için derledik.

PROF. DR. MUSTAFA ENDER TANER KİMDİR?

Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, 1988 – 1994 Hacettepe İngilizce Tıp Fakültesi, 1996 – 2001 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 'da uzmanlık eğitimi aldı. 2008 – 2013 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 'da Doç. Dr., 2013 'ten sonra Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD 'da Prof. Dr. olarak görev yaptı.

Mustafa Ender, 1995 – 1996 Aksaray 'da mecburi hizmet, Temmuz 2014 – Nisan 2016 yılları arasında Gazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma merkezinde başhekim yardımcısı, Nisan 2016 – Ağustos 2017 arasında başhekimlik, 2014 – 2017 yılları arasında Yükseköğretim Kurulu Etik komisyonu üyeliği, 2013 – Halen Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda Prof. Dr. ve Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi Bilim Dalı Başkanı olarak görev yaptı.

MUSTAFA ENDER TANER NEDEN ÖLDÜ?

Ankara'da, üniversite öğrencisi Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada bilirkişi olarak yer alan Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı'nda görevli 49 yaşındaki Prof. Dr. Mustafa Ender Taner, evinde tavana iple asılı halde ölü bulundu.

ŞULE ÇET DAVASINDA BİLİRKİŞİ OLARAK YER ALMIŞTI

49 yaşındaki Prof. Dr. Mustafa Ender Taner'in kesin ölüm sebebi otopsi sonucu belirlenecek. Taner'in Şule Çet davasında maktul Çet'in psikolojik durumu hakkında davanın seyrine etki edebilecek tespitler içeren raporda bilirkişi olarak yer almıştı.