Mustafa Ceceli - Başaramadım sözleri | 'Başaramadım' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
Mustafa Ceceli'nin yeni şarkısı Başaramadım çıktı. Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 1.4 milyon izlendi ve 40 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Mustafa Ceceli - Başaramadım sözleri nelerdir? Mustafa Ceceli - Başaramadım şarkısının sözleri nedir? Detaylar haberimzizde.
Mustafa Ceceli - Başaramadım şarkı sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.
MUSTAFA CECELİ - BAŞARAMADIM SÖZLERİ
Amansız bir günde ayrıldım senden
Ne dünden memnunum ne de bugünden
Kalbim şikâyetçi oluyor benden
Sensiz yaşamayı başaramadım
***
İlk fırsatta sana gelmek istedim
Gelip kollarında ölmek istedim
Özledim bir tanem seni özledim
***
Sensiz yaşamayı başaramadım
Başaramadım, başaramadım
Sensiz yaşamayı başaramadım
Başaramadım, başaramadım
Sensiz yaşamayı başaramadım
***
Gözümde büyüdü sayılı günler
İçimi kararttı sensiz geceler
Benimle ağladı seven gönüller
Sensiz yaşamayı başaramadım
***
İlk fırsatta sana gelmek istedim
Gelip kollarında ölmek istedim
Özledim bir tanem seni özledim
***
Sensiz yaşamayı başaramadım
Başaramadım, başaramadım
Sensiz yaşamayı başaramadım
Başaramadım, başaramadım
Sensiz yaşamayı başaramadım
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
7 Mayıs 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı toplamda 1.4 milyon dinlenme aldı ve 40 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:
Söz: Refika Demir
Müzik: Ferhat Kılıç
Düzenleme: Mustafa Ceceli
Yönetmen: Enes Bilal Taşcı
Mix - Mastering: Koray Püskül
Klip Yapım: Honeybee İstanbul/ Eylem Şirin