Mustafa Ceceli - Başaramadım sözleri | 'Başaramadım' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Mustafa Ceceli - Başaramadım sözleri | 'Başaramadım' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Mustafa Ceceli - Başaramadım sözleri | 'Başaramadım' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler
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Mustafa Ceceli'nin yeni şarkısı Başaramadım çıktı. Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 1.4 milyon izlendi ve 40 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Mustafa Ceceli - Başaramadım sözleri nelerdir? Mustafa Ceceli - Başaramadım şarkısının sözleri nedir? Detaylar haberimzizde.

Mustafa Ceceli - Başaramadım şarkı sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.

MUSTAFA CECELİ - BAŞARAMADIM SÖZLERİ

Amansız bir günde ayrıldım senden

Ne dünden memnunum ne de bugünden

Kalbim şikâyetçi oluyor benden

Sensiz yaşamayı başaramadım

***

İlk fırsatta sana gelmek istedim

Gelip kollarında ölmek istedim

Özledim bir tanem seni özledim

***

Sensiz yaşamayı başaramadım

Başaramadım, başaramadım

Sensiz yaşamayı başaramadım

Başaramadım, başaramadım

Sensiz yaşamayı başaramadım

***

Gözümde büyüdü sayılı günler

İçimi kararttı sensiz geceler

Benimle ağladı seven gönüller

Sensiz yaşamayı başaramadım

***

İlk fırsatta sana gelmek istedim

Gelip kollarında ölmek istedim

Özledim bir tanem seni özledim

***

Sensiz yaşamayı başaramadım

Başaramadım, başaramadım

Sensiz yaşamayı başaramadım

Başaramadım, başaramadım

Sensiz yaşamayı başaramadım

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

7 Mayıs 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı toplamda 1.4 milyon dinlenme aldı ve 40 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Refika Demir

Müzik: Ferhat Kılıç

Düzenleme: Mustafa Ceceli

Yönetmen: Enes Bilal Taşcı

Mix - Mastering: Koray Püskül

Klip Yapım: Honeybee İstanbul/ Eylem Şirin

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Mustafa Ceceli - Başaramadım sözleri | 'Başaramadım' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler - Haberler
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