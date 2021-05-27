Mustafa Ceceli - Başaramadım sözleri | 'Başaramadım' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler

Mustafa Ceceli'nin yeni şarkısı Başaramadım çıktı. Youtube'a yüklenen şarkı kısa sürede 1.4 milyon izlendi ve 40 bin beğeni aldı. Şarkının sözleri merak edildi. Peki Mustafa Ceceli - Başaramadım sözleri nelerdir? Mustafa Ceceli - Başaramadım şarkısının sözleri nedir? Detaylar haberimzizde.

Mustafa Ceceli - Başaramadım şarkı sözlerine yazımızdan bakabilirsiniz.

MUSTAFA CECELİ - BAŞARAMADIM SÖZLERİ

Amansız bir günde ayrıldım senden

Ne dünden memnunum ne de bugünden

Kalbim şikâyetçi oluyor benden

Sensiz yaşamayı başaramadım

***

İlk fırsatta sana gelmek istedim

Gelip kollarında ölmek istedim

Özledim bir tanem seni özledim

***

Sensiz yaşamayı başaramadım

Başaramadım, başaramadım

Sensiz yaşamayı başaramadım

Başaramadım, başaramadım

Sensiz yaşamayı başaramadım

***

Gözümde büyüdü sayılı günler

İçimi kararttı sensiz geceler

Benimle ağladı seven gönüller

Sensiz yaşamayı başaramadım

***

İlk fırsatta sana gelmek istedim

Gelip kollarında ölmek istedim

Özledim bir tanem seni özledim

***

Sensiz yaşamayı başaramadım

Başaramadım, başaramadım

Sensiz yaşamayı başaramadım

Başaramadım, başaramadım

Sensiz yaşamayı başaramadım

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

7 Mayıs 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen şarkı toplamda 1.4 milyon dinlenme aldı ve 40 bin beğeni aldı. Şarkı hakkında diğer bilgiler aşağıdaki gibidir:

Söz: Refika Demir

Müzik: Ferhat Kılıç

Düzenleme: Mustafa Ceceli

Yönetmen: Enes Bilal Taşcı

Mix - Mastering: Koray Püskül

Klip Yapım: Honeybee İstanbul/ Eylem Şirin