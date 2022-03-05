Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu kimdir? Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu nereli, kaç yaşında? Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu hayatı ve biyografisi

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu kimdir, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Birçok kez sürgün edilen, zaman zaman hapse ve çalışma kamplarına gönderilen Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Peki, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu nereli, kaç yaşında? İşte, Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu hayatı ve biyografisi...

MUSTAFA ABDÜLCEMİL KIRIMOĞLU KİMDİR?

Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu, 13 Kasım 1943 tarihinde dünyaya gelmiş Kırım Tatarı siyasetçi ve aktivisttir. Kırımoğlu Sudak şehri yakınlarında‚ Ayserez köyünde doğdu. Alman işgali esnasında Mayıs 1944'te Stalin'in Kırım Tatarlarını sürgüne göndermesi ile birlikte, Kırımoğlu da altı aylık bebek olarak ailesiyle sürgüne gönderildi. Taşkent Üniversitesi'nde öğrenim görme talebi, çeşitli nedenlerle reddedildi.

Verdiği insan hakları mücadelesi sürecinde birçok kez sürgüne gönderildi. Bunun yanı sıra hapse ve çalışma kamplarına atıldı. 12 Ekim 1986 tarihinde ABD Başkanı Ronald Reagan ile Sovyet lideri Mihail Gorbaçov arasında gerçekleşen Reykjavik Zirvesi'nde Sovyet aydını Andrey Saharov, Sovyet tümgenerali Pyotr Grigorenko ve Kırım Tatarlarının önderi Mustafa Cemilev'in hürriyetlerine kavuşması karara bağlandı. 1989 yılında gizlice Kırım'a döndü. 1991 yılında ise Gorbaçov Kırım Tatarlarının vatanlarına dönmesine izin verdi. Bundan sonra soyadı alarak faaliyete girişti

Kırım Tatarlarının yürütme organı olan Kırım Tatar Millî Meclisi'nin kararı ile kendisine "Kırımoğlu" soyadı verildi.

Ekim 1998'de Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Kırım Tatarlarının barışçı mücadelesine katkısı nedeni ile Kırımoğlu'na Nansen Mülteci Ödülünü layık gördü.

15 Nisan 2014 tarihinde Kırım Tatarları'nın Sovyet yönetimi tarafından maruz bırakıldığı sürgünü sürekli gündemde tutan ve Ukrayna Parlamentosu'nda Kırım Tatarları'nin temsilciliğini yapan Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'na Abdullah Gül tarafından Cumhuriyet Nişanı tevcih edilmiştir.

2 Mayıs 2014 tarihinde Moskova üzerinden Kırım Özerk Cumhuriyeti'ne gitmek isteyen Kırımoğlu, önce Moskova Havaalanında alıkondu, ardından Kiev'den geldiği uçakla Ukrayna'ya geri gönderildi. Bunun üzerine Kırım'ın Ermenipazar sınır kapısına gelen Kırımoğlu'na yine giriş izni verilmedi. Karşılamaya gelen 5 bin kadar Kırımtatarı'nın da zorla barikatları aşması üzerine ara bölgede miting düzenleyen Kırımoğlu, kan dökülmesini önlemek için sakin davranma çağrısı yaparak, teslim olunmamasını, mevcut rejimle mücadele edilmesi gerektiğini söyledi. Kırımoğlu'nun ülkeye girişinin yasaklandığı ilan edildi. 6 Mayıs Kırımoğlu'nun Kırım'a alınması için binlerce Kırım Tatarı'nın sınırda eylem ve gösteri düzenlemesini "Radikal unsurların toplum düzenini bozma girişimi" ilan eden Vladimir Putin'in Kırım'a atadığı savcı Natalia Poklonskaya, Rusya Soruşturma Komitesi ile Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) eylemi düzenleyen kişilerin yakalanması ve cezalandırılmasını talep etti. Ayrıca savcı Poklonskaya, "Çubarov ve Kırım Tatarlarının eylemlerine son vermemeleri durumunda KTMM'nin kapatılacağı" uyarısında da bulundu.

Üç çocuk babası olan Kırımoğlu Bahçesaray ve Kiev'de yaşamaktadır.

Kırımoğlu, Tatar Türklerinin ana vatana dönmesi ve davalarını dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla 303 gün açlık grevi yapmıştır.

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