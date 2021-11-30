Müslüme paylaşımı yapan Birecik Kaymakamı'ndan 'idam' çağrısı - Haberler
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Müslüme paylaşımı yapan Birecik Kaymakamı'ndan 'idam' çağrısı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Müslüme paylaşımı yapan Birecik Kaymakamı'ndan 'idam' çağrısı

ŞANLIURFA'nın Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Müslüme Yağal'ın (3) ölümüne ve Ankara'da N.Y. (13) adlı kız çocuğuna içki içirilip, cinsel istismarda bulunulmasına idam talebiyle tepki gösterdi.

ANKARA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Birecik Kaymakamı Kadir Duman, Müslüme Yağal'ın (3) ölümüne ve Ankara'da N.Y. (13) adlı kız çocuğuna içki içirilip, cinsel istismarda bulunulmasına idam talebiyle tepki gösterdi.

Birecik Kaymakamı Kadir Duman, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından, Müslüme Yağal'ın da ölümünü hatırlatarak, Ankara'da N.Y. adlı kız çocuğuna içki içirilerek, cinsel istismarda bulunulmasına tepki gösterdi. İdam çağrısında bulunan Kaymakam Duman, "Bu insanlıktan nasibini almamış mahlukları idam etmedikçe toplumsal huzurdan, adaletten bahsetmeyelim. Müslime'nin çığlığı hala kulaklarımızı sağır ederken acilen TBMM teröriste, tecavüzcüye idamı getirmeli" mesajını paylaştı.


Müslüme paylaşımı yapan Birecik Kaymakamı'ndan 'idam' çağrısı

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